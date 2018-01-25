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МФЦА и блокчейн-платформа Waves подписали меморандум с целью создания передовой экосистемы для финансовых технологий25.01.2018
Экономика  11:33
Астана. 25 января. Kazakhstah Today - В рамках Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария), Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА) и блокчейн-платформа Waves подписали меморандум о сотрудничестве и стратегическом партнёрстве, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе МФЦА, целью партнёрства является создание передовой экосистемы для финансовых технологий с использованием новейшей блокчейн-платформы.

"Работая с Waves, МФЦА предоставляет казахстанским стартапам уникальную возможность развивать проекты на новом технологическом уровне, тем самым данная инициатива позволить популяризовать блокчейн-технологии в Казахстане. Сотрудничество с такими быстрорастущими компаниями, лидерами в своей отрасли, дает огромное преимущество МФЦА для подготовки компетенции и профессионалов в части разработки новаторских решений для индустрии финансовых услуг с использованием элементов блокчейн технологий", - отметила директор по цифровым технологиям МФЦА Асель Жиенбаева.

"Мы уверены, что наше партнерство позволит привнести в Казахстан наиболее передовые практики в области блокчейн-технологий и превратит МФЦА в один из самых инновационных центров развития индустрии в мире. Благодаря опыту, накопленному в рамках нашего сотрудничества, мы также сможем тиражировать наилучшие решения, что благоприятно отразится на развитии всей блокчейн-экосистемы в СНГ", - отметил Александр Иванов, CEO и основатель Waves Platform.

Стороны также намерены оказывать поддержку стартап-компаниям в области финансовых и блокчейн технологий и предоставлять им доступ к блокчейн-решениям Waves, а также привлекать зарубежные стартапы на площадку акселерационной программы МФЦА и проводить обучающие мероприятия.
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