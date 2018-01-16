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МФЦА объявил о начале регистрации компаний16.01.2018
Экономика  10:26

Астана. 16 января. Kazakhstan Today - Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА) объявил об официальном запуске и начале регистрации компаний, передает Kazakhstan Today.

При МФЦА начал действие Комитет по регулированию финансовых услуг (АФСА). АФСА лицензирует широкий спектр услуг, включая инвестиции и управление активами, private banking, управление и администрирование фондов, кастодиальные услуги, исламское финансирование, а также работу представительских офисов, рассказали в пресс-службе центра.

В рамках МФЦА впервые на постсоветском пространстве введена специальная юрисдикция с собственным правом, основанным на принципах английского коммерческого права и стандартах ведущих мировых финансовых центров, таких как Лондон, Нью-Йорк, Гонконг, Сингапур, Дубай. Создан независимый суд МФЦА, который будет рассматривать коммерческие и гражданские споры, а также Международный арбитражный центр.

На базе МФЦА действует высокотехнологичная биржа (AIX), соответствующая лучшим мировым стандартам. Стратегическими партнерами AIX стали Шанхайская фондовая биржа и NASDAQ.

Создан Экспат-центр, работа которого упростит привлечение международных экспертов в Астану. МФЦА предоставляет систему единого окна, упрощенный режим выдачи виз, регистрации, получения разрешений на работу и других процедур.

В пресс-службе напомнили, что основными стратегическими направлениями развития МФЦА являются рынок капитала, управление активами, управление благосостоянием частных лиц, исламское финансирование, финансовые технологии.
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