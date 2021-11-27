Минэкологии разработало правила субсидирования рыбоводства
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Правила субсидирования повышения продуктивности и качества продукции аквакультуры (рыбоводства), а также развития племенного рыбоводства определяют порядок субсидирования повышения продуктивности и качества продукции аквакультуры (рыбоводства), а также развития племенного рыбоводства за счет и в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете на соответствующий финансовый год, а также порядок оказания государственной услуги "Субсидирование повышения продуктивности и качества продукции аквакультуры (рыбоводства), а также племенного рыбоводства", говорится в документе.
Субсидии предназначаются товаропроизводителям (услугополучателям) для снижения себестоимости продукции аквакультуры (рыбоводства) путем возмещения:
1) 30% расходов за приобретение кормов, используемых при выращивании осетровых, лососевых, карповых, сомовых, цихлид, латовых, аравановых видов рыб и их гибридов, ракообразных;
2) 50% расходов за приобретение РПМ (рыбопосадочный материал);
3) 50% расходов за приобретение РБО (рыбоводно-биологическое обоснование;
4) 50% расходов за приобретение лекарственных препаратов;
5) 50% расходов за приобретение РМС (ремонтно-маточные стада) и их содержание.
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь. Публичное обсуждение проекта правил продлится до 10 декабря.