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Минэкономики прогнозирует рост ВВП Казахстана до 3% в 2021 году

17.03.2021 14284

Нур-Султан. 17 марта. Kazakhstan Today - Министр национальной экономики Республики Казахстан Асет Иргалиев сообщил, что прогноз роста ВВП в текущем году может повыситься до 3,1%, передает Kazakhstan Today.

"Сейчас мы в правительстве в рамках уточнения бюджета приступаем к формированию нового раунда прогнозов на ближайшую трехлетку. В частности, на 2021 год мы будем уточнять наш прогноз. Наверное, в сторону небольшого повышения", - заявил министр в ходе брифинга в СЦК.

Так, по его словам, роста ВВП в текущем году может повыситься до 3,1%.

Иргалиев разъяснил, что прогнозируемый рост связан с тем, что поменялась внешнеэкономическая конъюнктура.

"Мы видим, как цена на нефть поменялась за последнее время, и видим, что наша экономика набирает динамику в определенных секторах", - пояснил спикер.

Между тем, как заявил глава МНЭ, реализации Национального плана позволит достигнуть к 2025 году роста экономики на уровне свыше 5%.

"Это позволит преодолеть вызовы на современном этапе и выйти на траекторию устойчивого и качественного экономического роста, которая в среднесрочной перспективе будет сопровождаться повышением качества жизни и благосостояния населения", - добавил министр.

Ранее Асет Иргалиев рассказал об уровне госдолга страны.

Напомним, Нацбанк скорректировал прогноз ВВП на 2020 год в сторону снижения - в пределах 2,5-2,7%.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

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