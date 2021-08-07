Минэнерго инициирует ряд поправок в Кодекс "О недрах и недропользовании"

НУР-СУЛТАН. 6 АВГУСТА - Изменения нацелены на улучшение прозрачности проведения электронных аукционов на предоставление права недропользования по углеводородному сырью. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал вице-министр энергетики Жумабай Карагаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С 1 сентября 2020 года впервые за годы независимости организовано проведение электронных аукционов на недропользование. Важно отметить, что посредством аукциона предоставляется право на временное недропользование, а не владение землей. Данное право регулируется Кодексом "О недрах и недропользовании", любые технологические процессы на участках будут рассматриваться в центральной комиссии по разведке и разработке недр при Министерстве энергетики РК.

В результате проведения двух электронных аукционов возникла необходимость внесения изменений в Кодекс "О недрах и недропользовании" в части проведения электронного аукциона, а именно: внесение гарантийного взноса участниками аукциона в размере не менее стартового размера подписного бонуса; в случае неуплаты победителем аукциона окончательного размера подписного бонуса, признание победителем аукциона второго участника; прорабатывается вопрос снятия ограничения на проведение аукциона не более двух раз в год", - рассказали в пресс-служба Минэнерго.

В ведомстве также сообщили, что до 2022 года реализация сжиженного нефтяного газа (СНГ) полностью перейдет на электронные торги. Для этого Казахстан принял соответствующие поправки в закон "О газе и газоснабжении".

В рамках поправок с Агентством по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан согласован график, в котором предусмотрен поэтапный переход сжиженного нефтяного газа на ЭТП до конца 2021 года до 80% от общего объема реализации СНГ", - пояснил Карагаев.

Стоит отметить, что исключение делается для промышленных потребителей, использующих его в качестве сырья для производства нефтегазохимической продукции и абонентов, потребляющих СНГ через групповые резервуарные установки.

По словам спикера, по состоянию на июль текущего года 50% объемов СНГ реализуется через товарные биржи.

Кроме этого, для снижения административных барьеров для бизнеса, с 1 января 2022 года предполагается отмена института аккредитации газосетевых организаций.

По словам Карагаева, переход на электронные торги повысит инвестиционную привлекательность отрасли и сформирует экономически обоснованное ценообразование на СНГ, что позволит модернизировать заводы производителей. Предполагается, что продажа на бирже обеспечит прозрачность сделок на рынке и исключит теневой экспорт сжиженного газа.





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