Минэнерго: Казахстан сохранил баланс на нефтяном рынке благодаря соглашению ОПЕК+

Пресс-служба Минэнерго

Актау. 9 ноября. Kazakhstan Today - Министр энергетики РК Нурлан Ногаев рассказал о работе, проводимой Казахстаном в рамках соглашения ОПЕК+, передает Kazakhstan Today.

Казахстан тесно сотрудничает с ОПЕК+. Пандемия внесла большие коррективы во все сферы деятельности человечества, нефтяная отрасль не стала исключением. Благодаря соглашению стран-экспортеров нефти, мы смогли сохранить баланс на рынке нефти и нефтепродуктов, не допустили аварийной остановки определенных месторождений", - рассказал глава Минэнерго во время посещения месторождений в Мангистауской области.

Министр отметил, что 2020 год стал испытанием для всей нефтяной индустрии, "но, благодаря общим усилиям, баланс спроса и предложения на рынке постепенно восстанавливается".

В октябре 2020 года согласно официальным предварительным данным добыча нефти в Казахстане без учета конденсата составила 1,400 млн баррелей в сутки. Уровень выполнения обязательств соглашения ОПЕК+ составил 99 %", - проинформировали в пресс-службе Минэнерго.





Ранее зампредседателя Нацбанка РК Алия Молдабекова сообщила, что в середине месяца должно пройти заседание межведомственного мониторингового комитета ОПЕК+, где могут быть сформированы предложения по недопущению падения цен ниже $40 за баррель.

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