Минэнерго прокомментировало ситуацию с бензином в Казахстане

ПАВЛОДАР. 12 ОКТЯБРЯ - По результатам рассмотрения отчета ТОО "Богатырь Комир" об исполнении тарифной сметы департаментом Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Павлодарской области установлено, что субъектом допущено неисполнение статей затрат утвержденной тарифной сметы более чем на 5% от размеров, предусмотренных утвержденной тарифной сметой в размере 669,2 тысячи тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Так, 1 октября 2021 года департаментом издан приказ "Об утверждении временных компенсирующих тарифов на услуги ТОО "Богатырь Комир" по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава", тарифы снижены в следующих размерах:

- с 1 ноября 2021 года по 31 января 2022 года тариф снижен с 10,62 до 10,55 тенге за вагоно-километр, или на 0,7%;

- с 1 февраля 2022 года по 31 октября 2022 года тариф снижен с 11,12 до 10,92 тенге за вагоно-километр, или на 1,8%.

За допущенное нарушение ТОО "Богатырь Комир" привлечено к административной ответственности по части 4 статьи 164 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях и наложен штраф в размере 4 667 200 тенге.