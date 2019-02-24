Минэнерго разработало приказ о временном запрете на вывоз дизельного топлива за пределы Казахстана

Астана. 8 февраля. Kazakhstan Today - Министр энергетики РК Канат Бозумбаев сегодня на расширенном заседании коллегии ведомства сообщил о намерении временно запретить вывоз дизтоплива за пределы Казахстана, передает Kazakhstan Today.

С начала 2018 года наблюдается снижение розничных цен на бензин марки Аи-92 со 160 до 150 тенге. Уже на февраль текущего года минимальные цены по Аи-92 составили 139 тенге в Алматы. Вместе с тем в 2018 году, наблюдался рост цен на дизельное топливо на АЗС (на 33 тенге с начала 2018 года - со 160 до 193 тенге). Основные причины - это повышение сезонного потребления дизельного топлива в весенне-осенний периоды у СХТП, сезонный рост транзитных перевозок, а также сохранявшаяся в прошлом году импортозависимость", - сказал министр.

Он отметил, что в странах, которые входят в ЕАЭС и у других ближайших соседей Казахстана цены на дизельное топливо значительно выше. Поэтому наблюдались "перетоки" с этими ценами и цена в Казахстане шла вверх.

В целях исключения фактов образования дефицита дизельного топлива, министерством разработан и находится на стадии согласования приказ, предусматривающий временный запрет на вывоз дизельного топлива за пределы Республики Казахстан. В свою очередь, со стороны КазМунайГаза необходимо ужесточить контроль за эксплуатацией оборудования нефтеперерабатывающих заводов, чтобы свести к минимуму аварийные остановки, приводящие к дефициту на рынке нефтепродуктов", - сказал Бозумбаев.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства