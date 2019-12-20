Минэнерго: Сохраняется тренд на рост добычи нефти

Нур-Султан. 19 декабря. Kazakhstan Today - Подводя итоги нескольких лет, Минэнерго РК отмечает сохранение тренда на рост добычи нефти, передает Kazakhstan Today.

Согласно предварительным данным Министерства энергетики, объем добычи нефти за 2019 год составит порядка 90,4 млн тонн. В прошлом году этот показатель был на уровне 90,36 млн тонн.

Сохранение уровня добычи в 90 млн тонн является хорошим показателем, учитывая проведение капитальных ремонтов на крупных проектах (Тенгиз, Карачаганак и первый капитальный ремонт на Кашагане) в этом году. Несмотря на остановку основного производства, объемы добычи успешно возобновлены и увеличены. Положительная динамика ежегодной добычи наблюдается с 2017 года", - сообщает пресс-служба ведомства.

Выход отечественной нефтедобычи на новый уровень энергетики связывают с запуском Кашагана в 2016 году.

Годовой объем добычи нефти в 2017 году вырос более чем на 8 млн тонн, до 86,2 млн тонн; в 2018 году на 4 млн тонн, до 90,36 млн тонн", - отмечается в сообщении.

Что касается поступлений в бюджет страны от нефтегазовых проектов, в частности, за период с 2016 по 2019 год поступления от реализации проекта Кашаган составили порядка $700 млн.

В период с 2004 по 2019 год консорциум НКОК инвестировал $14,6 млрд в развитие казахстанских предприятий, специалистов и инфраструктуры. За период с 1998 по 2019 года реализовано 210 социально-инфраструктурных проектов на сумму $686 млн. Ежегодный объем финансирования на социально-инфраструктурные проекты региона составляет $50 млн. В 2019 году консорциумом НКОК достигнут рекордный уровень добычи в 390-400 тыс. баррелей в сутки", - указали в пресс-службе.

Карачаганакский проект за период реализации с 1997 года по 2019 год обеспечил поступления в бюджет республики порядка $34,8 млрд.

Поступления от реализации Тенгизского проекта с 1993 по 2019 год превышают $143 млрд. В 2019 году активно реализуется Проект будущего расширения Тенгиза, который позволит повысить годовой уровень добычи на 12 млн тонн с 2023 года.

Ожидая увеличение добычи нефти в среднесрочной перспективе, инициирован и поддержан проект увеличения мощности Каспийского трубопроводного консорциума на казахстанском участке до 72,5 млн тонн в год. Сегодня мощность консорциума составляет 67 млн тонн, на казахстанском участке - 54 млн тонн в год. Проект планируется реализовать до 2024 года.

В рамках улучшения транспортных маршрутов внутри страны, на нефтепроводе Кенкияк-Атырау реализуется проект реверса, который позволит увеличить поставки нефти до 6 млн тонн в год (сегодня техническая возможность только до 1 млн тонн) с западного Казахстана на Шымкентский и Павлодарский НПЗ. В настоящее время основными поставщиками нефти на переработку для данных НПЗ осуществляется с месторождений Актюбинской и Кызылординской области. В связи с чем проект имеет стратегическое значение и направлен на обеспечение загрузки двух нефтеперерабатывающих заводов в будущем. Проект будет завершен в 2020 году", - информирует ведомство.

В 2019 году продолжилась работа по улучшению инвестиционной привлекательности геологоразведки углеводородного сырья. Разработан пакет поправок по дальнейшему упрощению регулирования сферы недропользования и механизм электронного аукциона по предоставлению права недропользования.

Создание преференций для геологоразведки на море позволили активизировать с 2018 года реализацию морских проектов Исатай, Абай со стороны КазМунайГаза и партнера ENI, а также блок Женис, где участвуют КазМунайГаз и Лукойл. Наряду с морскими проектами планируется активизировать геологоразведку на перспективных малоизученных территориях Казахстана. Совместно с Министерством экологии, геологии и природных ресурсов разрабатывается Государственная программа геологической разведки на 2021-2025 годы (будет принята в 2020 году). Для изучения 5 перспективных бассейнов - Аральский, Сырдарьинский, Прииртышский, Шу-Сарысуйский, Северо-Тургайский будут предусмотрены государственные инвестиции", - добавили в ведомстве.

В сфере производства нефтепродуктов энергетики фиксируют увеличение мощности и глубины переработки, благодаря завершению в 2018 году модернизации нефтеперерабатывающих заводов, а также отмечают качество нефтепродуктов по стандартам К-4 и К-5.

В 2017 году завершена модернизация Атырауского и Павлодарского нефтеперерабатывающих заводов. В 2018 году завершена модернизация Шымкентского завода", - уточняется в сообщении.

Объем переработки нефти на нефтеперерабатывающих заводах по итогам 2019 года составит 17,1 млн тонн, что на 5% больше показателя 2018 года. Производство нефтепродуктов в сравнении с прошлым годом выросло по бензинам на 15%, дизтопливу на 10%, авиатопливу на 75%.

Минэнерго подчеркивает, что ранее внутренний рынок был зависим от импорта. Его доля по некоторым видам нефтепродуктов превышала 40%. Ежегодно возникали вопросы дефицита. В уходящем году, для поддержания производства заводов с июля был открыт экспорт по автобензину. Ежемесячно на экспорт уходит порядка 20-30 тыс тонн автобензина. Таким образом, специалисты прогнозируют в среднесрочной перспективе профицит на внутреннем рынке нефтепродуктов.

Что касается газовой отрасли, здесь, по предварительным итогам, объем добычи газа в 2019 году составит 56,3 млрд кубометров, или 1,4% к 2018 году. Объем потребления газа внутри страны растет ежегодно на уровне 4-5%, в 2019 году внутренний объем потребления газа составит 15,8 млрд кубометров с ростом к 2018 году на 5%.

Касательно возобновляемых источников энергии (ВИЭ) ведомство уведомило об их активном вводе в эксплуатацию с 2016 года.

Ежегодно количество вводимых объектов росло. В 2017 году введено 6 ВИЭ, в 2018 году - 10 ВИЭ, 2019 году - 23 ВИЭ. В 2018 году доля возобновляемой энергетики в выработке электроэнергии составляла 1,3%. По итогам 2019 года ожидается, что доля вырастет до 2,3%", - говорится в сообщении.

В 2019 году отмечается рост добычи урана на 5% в сравнении с прошлым годом. Объем добычи в 2019 году достиг 22 742 тонны. Согласно заявлению Министерства, Казахстан продолжает сохранять лидирующую позицию на мировом рынке природного урана и производит почти 40% от мировой добычи. Однако специалисты отмечают сохранение неблагоприятной ценовой конъюнктуры мирового рынка урана. Поэтому в отрасли реализуются проекты для производства и сбыта урановой продукции более высокого передела, с высокой добавленной стоимостью.

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