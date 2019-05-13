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Минэнерго утвердило предельные тарифы на электроэнергию до 2026 года

19.12.2018, 18:44 53860
Астана. 19 декабря. Kazakhstan Today - Министерство энергетики утвердило предельные тарифы на электроэнергию до 2026 года, передает Kazakhstan Today.

Утвердить прилагаемые предельные тарифы на электрическую энергию", - говорится в приказе главы ведомства Каната Бозумбаева.


Контроль за исполнением приказа возложен на курирующего вице-министра энергетики Республики Казахстан.

Документом определены 43 группы энергопроизводящих организаций, реализующих электрическую энергию, для каждой из которых утверждены предельные тарифы на 2019-2025 годы.

Приказ вводится в действие с 1 января 2019 года и подлежит официальному опубликованию.


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