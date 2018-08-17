Минфин напомнил казахстанцам о необходимости уплатить налоги на имущество и землю

Астана. 16 августа. Kazakhstan Today - Физлицам необходимо уплатить налоги на имущество и земельный налог за 2017 год до 1 октября текущего года, напоминает Министерство финансов РК, передает Kazakhstan Today.

"В настоящее время налоговые органы высылают физическим лицам уведомления об уплате налога на имущество и земельного налога за прошедший 2017 год, которые они должны уплатить до 1 октября 2018 года", - сообщает пресс-служба Министерства финансов РК.

По информации Комитета госдоходов Минфина РК, уплата налога на имущество и земельного налога физическими лицами за 2017 год не производилась, так как, согласно пункту 3 статьи 391 и пункту 7 статьи 409 Налогового кодекса, действовавшего до 1 января 2018 года, уплата вышеуказанных налогов производится до 1 октября года, следующего за налоговым периодом.

В связи с этим в настоящее время налоговыми органами проводится работа по вручению физическим лицам уведомлений по уплате налога на имущество и земельного налога за прошедший 2017 год, срок уплаты которых, согласно пункту 3 статьи 391 и пункту 7 статьи 409 Налогового кодекса, установлен до 1 октября 2018 года, сообщили в КГД.

При этом, как пояснили налоговые органы, согласно статье 406 Налогового кодекса, налоговой базой для исчисления налога на имущества физических лиц является стоимость объектов налогообложения, устанавливаемая по состоянию на 1 января каждого года, следующего за отчетным, Государственной корпорацией "Правительство для граждан".

По земельному налогу физических лиц, согласно пункту 8 статьи 388 Налогового кодекса, по объектам налогообложения, находящимся в общей долевой собственности, налог исчисляется пропорционально их доле в этом земельном участке.

Земельный участок, являющийся частью объекта кондоминиума (многоквартирные дома), подлежит обложению земельным налогом пропорционально доле каждого собственника помещения (части здания) в общем имуществе, являющемся частью объекта кондоминиума, уточнили в ведомстве.

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