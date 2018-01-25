Минфин РК, AIX и Банк Euroclear подписали меморандум о сотрудничестве по развитию клиринговой системы

Астана. 24 января. Kazakhstan Today - Министерство финансов Республики Казахстан, Биржа Международного финансового центра "Астана" (AIX) и Банк Euroclear (Euroclear) подписали Меморандум о сотрудничестве по развитию новой международной клиринговой системы для Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе МФЦА, меморандум определяет намерение работать в партнёрстве для поддержки создания рыночной среды, в условиях которой будет обеспечен доступ иностранным инвесторам к казахстанским локальным бумагам через систему Euroclear.

"Министерство финансов РК как эмитент государственных ценных бумаг при обеспечении прямого доступа нерезидентов к рынку государственных ценных бумаг через Euroclear получит возможность размещать государственные ценные бумаги на более конкурентных условиях, что, в свою очередь, потенциально позволит снизить стоимость заимствования и расширить инвесторскую базу", - сказал министр финансов Республики Казахстан Бахыт Султанов.

Как отметил директор глобального подразделения по направлению рынков капитала, фондов и услуг ETF в Euroclear Стефан Пуйа, Euroclear рад сотрудничать с Министерством финансов и инфраструктурой локального рынка с целью оказания содействия созданию рынка капитала, который сможет получить выгоду от внедрения Euroclear.

"Внедрение Euroclear позволит рынку обеспечить единый, крупный пул ликвидности, что в результате, приведет к значительным макроэкономическим выгодам, включая снижение доходности по облигациям, а также повышение локальной ликвидности активов, которые в свою очередь, создадут более глубокий, стабильный и крупный локальный рынок", - сказал он.

В целом это позволит казахстанским эмитентам выпускать локальные ценные бумаги напрямую, просто и эффективно через платформу Euroclear, которая является международным центральным депозитарием ценных бумаг с рейтингом AA+, чьи клиенты включают более 2000 финансовых институтов в более чем 90 странах.

"Через Euroclear казахстанские эмитенты смогут иметь доступ и к локальным, и к международным инвесторам на единой платформе Международного финансового центра "Астана". Со временем ожидается снижение стоимости заимствования для эмитентов ценных бумаг, что внесет вклад в развитие экономики Казахстана", - озвучил председатель правления администрации Международного финансового центра "Астана" Нурлан Кусаинов.

Участие Euroclear, одного из ведущих и надежных поставщиков пост-трейд-услуг в мире, в развитии рынка капитала Казахстана будет способствовать обеспечению эффективности и стабильности на финансовом рынке страны.

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