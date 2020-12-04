Минфин РК определен уполномоченным органом по координации прослеживаемости ввезенных в ЕАЭС товаров

Нур-Султан. 1 декабря. Kazakhstan Today - Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин подписал постановление правительства Республики Казахстан от 25 ноября 2020 года "О некоторых вопросах механизма прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза", передает Kazakhstan Today.

Определить Министерство финансов Республики Казахстан уполномоченным органом, обеспечивающим координацию реализации механизма прослеживаемости в соответствии с Соглашением", - говорится в документе.

Комитет государственных доходов Министерства определен уполномоченным органом, обеспечивающим сбор, учет, хранение и обработку сведений, включаемых в национальную систему прослеживаемости, и (или) реализацию механизма прослеживаемости.

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства