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Минфин утвердил правила заключения офтейк-контрактов в госзакупках

08.12.2021, 10:27 43336
Минфин утвердил правила заключения офтейк-контрактов в госзакупках
НУР-СУЛТАН. 8 ДЕКАБРЯ - Министр финансов Республики Казахстан Ерулан Жамаубаев подписал приказ "Об утверждении Правил заключения и исполнения офтейк-контракта для отдельных субъектов квазигосударственного сектора, за исключением Фонда национального благосостояния и организаций Фонда национального благосостояния", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Офтейк-контракт - договор, заключенный между заказчиком и поставщиком на поставку товара, который поставщик планирует произвести и обеспечить его поставку в будущем на заранее оговоренных условиях по стоимости, количеству (объему) и срокам поставки. Договор заключается посредством веб-портала государственных закупок на срок более 36 месяцев, говорится в документе.
 
Порядок заключения офтейк-контракта:
 
 - Офтейк-контракт заключается на поставку товара, который планируется к производству и поставляется в будущем на заранее оговоренных условиях по стоимости, количеству (объему) и срокам поставки посредством веб-портала.
 
 - Заказчик на основе коммерческих предложений, представленных посредством веб-портала по инициативе потенциальных поставщиков и (или) по запросу заказчика, определяет поставщика с соблюдением принципа осуществления закупок, предусмотренного подпунктом 1) статьи 4 закона, и заключает с ним офтейк-контракт посредством веб-портала.
 
 - Коммерческие предложения представляются в виде прайс-листов с описанием характеристик поставляемых товаров и подтверждающих документов.
 
 - Коммерческие предложения по запросу заказчика и (или) по инициативе потенциальных поставщиков представляются посредством веб-портала.
 
 - Проект офтейк-контракта подписывается заказчиком в целях заключения договора и направляется посредством веб-портала потенциальному поставщику, удостоверенный электронной цифровой подписью.
 
 - Проект офтейк-контракта подписывается (удостоверяется электронной цифровой подписью) потенциальным поставщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения его посредством веб-портала.
 
При неподписании потенциальным поставщиком проекта офтейк-контракта в течении 2 (двух) рабочих дней со дня истечения срока, установленного частью второй настоящего пункта, заказчик отзывает направленный данному потенциальному поставщику проект офтейк-контракта.
 
 - Заказчик не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения офтейк-контракта размещает на веб-портале отчет о закупках.
 
Отчет содержит обоснование выбора поставщика, цены заключенного офтейк-контракта, а также иные условия, указанные в Правилах осуществления закупок отдельными субъектами квазигосударственного сектора, за исключением Фонда национального благосостояния и организаций Фонда национального благосостояния, утвержденных в соответствии с подпунктом 15) статьи 2 Закона.
 
 - Офтейк-контракт заключается на срок более 36 (тридцать шесть) месяцев.
 
 - Офтейк-контракт содержит следующую информацию:
 
наименование товаров с указанием их подробных технических характеристик, физических и (или) химических свойств, комплектации;
 
место, условия и сроки поставки товара;
 
объемов поставок на весь срок действия контракта в суммарном и натуральном эквиваленте;
 
требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара.
 
Порядок исполнения офтейк-контракта:
 
 - При исполнении офтейк-контракта наименование, количество, качество, техническая спецификация, стоимость, место и сроки поставки товаров должны соответствовать содержанию офтейк-контракта.
 
 - Документы об исполнении офтейк-контракта (акт приема-передачи товара, счет-фактура) оформляются в электронной форме.
 
 - Офтейк-контракт считается исполненным при условии полного выполнения заказчиком и поставщиком принятых обязательств по указанному офтейк-контракту.
 
Приказ вводится в действие с 1 июля 2022 года.

С полным текстом приказа можно ознакомиться здесь.
 

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Досаев рассказал о внедрении цифрового тенге

09.12.2021, 15:04 71578
Досаев рассказал о внедрении цифрового тенге
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 9 ДЕКАБРЯ -Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев на заседании правительства рассказал о внедрении цифрового тенге. Об этом сообщил в пресс-службе премьер-министра РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

По поручению главы государства Национальный Банк до 1 июля 2022 года разработает модель принятия решения о внедрении цифрового тенге с оценкой выгод и издержек. В декабре 2022 года будет выработано итоговое решение о необходимости внедрения цифрового тенге", - сказал Досаев.

 
По его словам, Национальный Банк активно реализует программу развития цифровой инфраструктуры финансового сектора и внедрения финансовых инноваций. Одной из ключевых инициатив текущего года является пилотный проект по внедрению национальной цифровой валюты - цифрового тенге. 
 
Проект реализуется совместно с участниками финансового рынка и международными партнерами. Сегодня в мире изучением вопроса выпуска и оборота национальных цифровых валют активно занимаются 63 Центральных банка. Фокусом исследований Национального Банка в 2021 году стали аспекты розничной цифровой валюты Центрального банка. В настоящее время завершена разработка прототипа платформы цифрового тенге, проведена серия обсуждений с участниками рынка и международными организациями, промежуточные результаты пилотного проекта презентованы на IX Конгрессе Финансистов Казахстана. 15 декабря 2021 года будет опубликован итоговый доклад по результатам пилотного проекта. 
 
 

Министерства не освоили 66 млрд бюджетных средств с начала года

09.12.2021, 11:24 211141
Министерства не освоили 66 млрд бюджетных средств с начала года
НУР-СУЛТАН. 9 ДЕКАБРЯ - Министр финансов Республики Казахстан Ерулан Жамаубаев в ходе заседания правительства назвал министерства и регионы, лидирующие по неосвоению бюджетных средств, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам главы Минфина, расходы государственного бюджета исполнены на 97,5%, республиканского - на 99,4%, местных бюджетов - на 95,8%. По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 13 трлн тенге. Неисполнение составило 81 млрд тенге, из них 15 млрд - экономия. Не освоено 66 млрд тенге. 
 

Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах культуры и спорта, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, индустрии и инфраструктурного развития, сельского хозяйства и внутренних дел", - проинформировал он.

 
Жамаубаев перечислил основные причины неосвоения: оплата произведена за фактически оказанный объем услуг; несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур; длительное проведение конкурсных процедур; необходимость внесения изменений в планы финансирования.
 

Расходы местных бюджетов составили 8 трлн тенге. Не исполнено - 327 млрд тенге. В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов на сумму 2,5 трлн тенге. На 1 декабря им выделено 2 трлн 157 млрд тенге. Из них освоено 94,2%. Не исполнено - 124 млрд тенге, в том числе экономия - 21 млрд тенге", - сообщил спикер.

 
Он добавил, что наибольшее неосвоение сложилось в Алматинской, Западно-Казахстанской, Туркестанской областях, а также в Нур-Султане и Алматы.
 

Нарушения на 157 миллиардов тенге в сфере госзакупок выявил Минфин

09.12.2021, 10:43 219862
Нарушения на 157 миллиардов тенге в сфере госзакупок выявил Минфин
НУР-СУЛТАН. 9 ДЕКАБРЯ - Министр финансов Республики Казахстан Ерулан Жамаубаев в ходе заседания правительства рассказал об итогах камерального контроля в сфере госзакупок, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам Ерулана Жамаубаева, за 11 месяцев текущего года камеральным контролем охвачено порядка 897 тысяч процедур госзакупок на 11,3 трлн тенге. 
 

По итогам проверок установлены нарушения по 36,8 тыс. процедурам, из которых объектами госаудита исполнено 97% уведомлений об устранении нарушений. Проведено 2 996 аудиторских мероприятий. Аудитом охвачено 1 трлн 848 млрд тенге бюджетных средств. Установлены финансовые нарушения на 157 миллиардов тенге", - сообщил глава Минфина.

 
К настоящему времени устранены нарушения на 127 миллиардов тенге путем восстановления поставкой товаров, оказания услуг и выполнения работ, возмещения в бюджет и отражения по учету, добавил он.

 

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