Минфин утвердил правила заключения офтейк-контрактов в госзакупках

НУР-СУЛТАН. 8 ДЕКАБРЯ - Министр финансов Республики Казахстан Ерулан Жамаубаев подписал приказ "Об утверждении Правил заключения и исполнения офтейк-контракта для отдельных субъектов квазигосударственного сектора, за исключением Фонда национального благосостояния и организаций Фонда национального благосостояния", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Офтейк-контракт - договор, заключенный между заказчиком и поставщиком на поставку товара, который поставщик планирует произвести и обеспечить его поставку в будущем на заранее оговоренных условиях по стоимости, количеству (объему) и срокам поставки. Договор заключается посредством веб-портала государственных закупок на срок более 36 месяцев, говорится в документе.

Порядок заключения офтейк-контракта:

- Офтейк-контракт заключается на поставку товара, который планируется к производству и поставляется в будущем на заранее оговоренных условиях по стоимости, количеству (объему) и срокам поставки посредством веб-портала.

- Заказчик на основе коммерческих предложений, представленных посредством веб-портала по инициативе потенциальных поставщиков и (или) по запросу заказчика, определяет поставщика с соблюдением принципа осуществления закупок, предусмотренного подпунктом 1) статьи 4 закона, и заключает с ним офтейк-контракт посредством веб-портала.

- Коммерческие предложения представляются в виде прайс-листов с описанием характеристик поставляемых товаров и подтверждающих документов.

- Коммерческие предложения по запросу заказчика и (или) по инициативе потенциальных поставщиков представляются посредством веб-портала.

- Проект офтейк-контракта подписывается заказчиком в целях заключения договора и направляется посредством веб-портала потенциальному поставщику, удостоверенный электронной цифровой подписью.

- Проект офтейк-контракта подписывается (удостоверяется электронной цифровой подписью) потенциальным поставщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения его посредством веб-портала.

При неподписании потенциальным поставщиком проекта офтейк-контракта в течении 2 (двух) рабочих дней со дня истечения срока, установленного частью второй настоящего пункта, заказчик отзывает направленный данному потенциальному поставщику проект офтейк-контракта.

- Заказчик не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения офтейк-контракта размещает на веб-портале отчет о закупках.

Отчет содержит обоснование выбора поставщика, цены заключенного офтейк-контракта, а также иные условия, указанные в Правилах осуществления закупок отдельными субъектами квазигосударственного сектора, за исключением Фонда национального благосостояния и организаций Фонда национального благосостояния, утвержденных в соответствии с подпунктом 15) статьи 2 Закона.

- Офтейк-контракт заключается на срок более 36 (тридцать шесть) месяцев.

- Офтейк-контракт содержит следующую информацию:

наименование товаров с указанием их подробных технических характеристик, физических и (или) химических свойств, комплектации;

место, условия и сроки поставки товара;

объемов поставок на весь срок действия контракта в суммарном и натуральном эквиваленте;

требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара.

Порядок исполнения офтейк-контракта:

- При исполнении офтейк-контракта наименование, количество, качество, техническая спецификация, стоимость, место и сроки поставки товаров должны соответствовать содержанию офтейк-контракта.

- Документы об исполнении офтейк-контракта (акт приема-передачи товара, счет-фактура) оформляются в электронной форме.

- Офтейк-контракт считается исполненным при условии полного выполнения заказчиком и поставщиком принятых обязательств по указанному офтейк-контракту.

Приказ вводится в действие с 1 июля 2022 года.



