Минфин выпустил еврооблигации на 1,15 млрд евро

Нур-Султан. 26 сентября. Kazakhstan Today - Правительство РК в лице Министерства финансов успешно осуществило выпуск еврооблигаций на общую сумму 1150 млн евро, передает Kazakhstan Today.

Выпуск состоял из двух траншей по номинальной стоимости: на сумму 500 млн евро со сроком обращения 7 лет и ставкой купона 0,6%, и на сумму 650 млн евро со сроком обращения 15 лет и ставкой купона 1,5%", - сообщили в пресс-службе Минфина.

В ведомстве отметили, что стоимость заимствования по еврооблигациям Казахстана была установлена на рекордно низком уровне как для Республики, так и во всем регионе СНГ. В частности, 7-летняя еврооблигация установила купон на уровне 0,6%, что представляет собой исторически низкую купонную ставку, когда-либо установленную сувереном из развивающихся стран в категории рейтинга ВВВ.

Также в пресс-службе сообщили, что доходности обоих траншей предполагают отрицательную премию к текущей кривой Республики Казахстан в валюте евро и находятся внутри кривых ряда других развивающихся стран, имеющих более высокий кредитный рейтинг. Это подтверждает наличие высокого доверия и интереса со стороны международных инвесторов к Казахстану.

Транш с 15-летним сроком обращения стал самым длинным выпуском, деноминированным в евро, когда-либо выпущенным эмитентом из региона СНГ.

Эта сделка позволила Республике Казахстан диверсифицировать инвесторскую базу путем привлечения инвесторов, традиционно ориентированных на евро. Посредством выпуска 15-летнего транша, Казахстану удалось удлинить кривую доходности в евро и укрепить свой авторитет на международных рынках капитала", - подчеркнули в Минфине.

Также в пресс-службе сообщили, что выпуску предшествовало двухдневное роуд-шоу в Лондоне делегации, состоящей из представителей министерств финансов, национальной экономики, Национального банка и Международного финансового центра "Астана". 25 сентября состоялся прайсинг, по результатам которого книга заявок составила порядка 2,8 млрд евро с участием более 110 качественных инвесторов.

Еврооблигации были размещены на Лондонской фондовой бирже и Бирже Международного финансового центра "Астана". При этом на Бирже МФЦА размещены оба транша на общую сумму 192 млн евро, что составляет 17% от общей суммы размещения еврооблигации.

В качестве международных организаторов, совместных лид-менеджеров и букраннеров сделки выступили Citi и Societe Generale, в качестве совместного лид-менеджера - UBS и в качестве казахстанского организатора - АО "First Heartland Securities" (FHS).

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