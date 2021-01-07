Минфин выявил нарушения в сфере госзакупок более чем на 1 трлн тенге за год

Нур-Султан. 6 декабря. Kazakhstan Today - Комитет внутреннего государственного аудита Минфина по итогам камерального контроля за 2020 год выявил в системе госзакупок нарушения более чем на 1 трлн тенге, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в комитете, камеральный контроль проводится без посещения объекта государственного аудита путем сопоставления сведений, полученных из различных источников информации, по деятельности объектов аудита, а также по результатам применения системы управления рисками. Целью контроля является своевременное пресечение и недопущение нарушений, а также предоставление госорганам права самостоятельного устранения нарушений.

За 2020 год комитетом и его территориальными подразделениями охвачено 1433,2 тыс. государственных закупок с общей суммой 10,4 трлн тенге.

По итогам камерального контроля направлено 31,7 тыс. уведомлений с общей суммой нарушений более 1 трлн тенге", - уточнили в ведомстве.

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