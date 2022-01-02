Минимальные цены для отдельных видов алкоголя, импортируемого из стран ЕАЭС, установил Казахстан

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НУР-СУЛТАН. 2 ЯНВАРЯ - В Казахстане производители сжиженного газа перешли на электронные торги, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В 2019 году, согласно закону РК "О газе и газоснабжении" начался переход на торги сжиженным нефтяным газом (он же СНГ) через электронные торговые площадки. Поэтапно в течение трех лет (2019-2021 гг.) объемы сжиженного газа, реализуемые через ЭТП, увеличивались. И с 1 января 2022 года осуществлен 100%-ый переход торгов СНГ через товарные биржи (за исключением реализации СНГ для промышленных потребителей, использующих СНГ в качестве сырья для производства нефтегазохимической продукции и абонентов, потребляющих СНГ через групповые резервуарные установки), сообщили в профильном министерстве.

Реализация СНГ посредством электронных торгов создает равные и недискриминационные условия для всех участников рынка и позволяет приобретать необходимые объемы СНГ напрямую у производителей.

Как известно, потребление сжиженного нефтяного газа в Казахстане ежегодно растет. При этом объемы производства СНГ не увеличивались, оставаясь на уровне прошлых лет.

Переход на электронную торговлю позволит сбалансировать цену на СНГ на основе спроса и предложения, что позволит привлечь инвестиции в создание новых производственных мощностей.

Кроме того, рыночные механизмы положительно влияют на развитие конкуренции, сокращают влияние на рынок непродуктивных посредников, создают благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса.

До перехода на ЭТП цена на сжиженный нефтяной газ была убыточной для производителей, так как отпускалась по цене ниже своей себестоимости.

На январь 2022 года поставщики приобрели у производителей для Мангистауской области 17 406 тонн сжиженного нефтяного газа (96,5% от выделенного по Плану поставки).

В период с 20 по 24 декабря на электронной торговой площадке (ЭТП) проведено пять торговых сессий, в ходе которых на основе спроса и предложения сформировалась цена на сжиженный нефтяной газ.

Так, средняя оптовая цена на январские поставки сжиженного газа в Мангистаускую область составила 133 126 тенге/тонна или 78 тенге/литр.

При этом розничная цена в городах Актау, Жанаозен, а также в Мангистауском районе составила 100-120 тенге /литр.

В целом, торговые сессии январь месяца прошли в штатном режиме, рыночный механизм отрегулировал потребности регионов необходимыми объемами СНГ, которые на данный момент находятся в процессе отправки по регионам.



