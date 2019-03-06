Министерство энергетики Казахстана прорабатывает меры по временному запрету на вывоз дизельного топлива

Астана. 11 декабря. Kazakhstan Today - Министерством энергетики прорабатываются меры по временному запрету на вывоз нефтепродуктов (дизельного топлива) за пределы границ Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.





"Из-за диспаритета розничных цен на нефтепродукты на АЗС страны по сравнению с соседними странами имеются факты высокого потребления ГСМ транзитным транспортом в приграничных областях республики", - сказал сегодня на заседании правительства РК под председательством премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева министр энергетики Канат Бозумбаев.





В этой связи в целях недопущения роста цен на топливо в Казахстане, а также для снижения риска образования дефицита дизельного топлива Министерством энергетики прорабатываются меры по временному запрету на вывоз нефтепродуктов (дизельного топлива) за пределы границ Республики Казахстан на основании действующего законодательства, не противоречащего нормам ЕАЭС.





По его словам, розничная цена бензина марки Аи-92 в Казахстане стоит 154,8 тенге за литр, в Российской Федерации - 230,5 тенге за литр, в Узбекистане - 273 тенге за литр, в Кыргызстане - 234 тенге за литр. Цена одного литра дизельного топлива в Казахстане - 193,2 тенге, в РФ - 246,5 тенге, Кыргызстане - 250,8 тенге, в Узбекистане - 208 тенге.





В целом, по словам министра, ситуация на рынке нефтепродуктов стабильна, дефицита на ГСМ не наблюдается. По состоянию на 10 декабря по Казахстану средняя розничная цена на бензин Аи-92 составляет 154,8 тенге, на межсезонное дизельное топливо - 193,2 тенге. Количество остатков ГСМ на нефтебазах страны достаточно для покрытия потребности внутреннего рынка: запасы бензина Аи-92 - 267,5 тыс. тонн (на 30 дней), а дизтоплива - 143,2 тыс. тонн (на 11 дней).





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