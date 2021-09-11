Министр ЕЭК и руководитель ФТС РФ обсудили вопросы единой системы транзита Союза

МОСКВА. 10 СЕНТЯБРЯ - Применение в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб и вопросы единой системы транзита ЕАЭС 9 сентября обсудили министр по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Максат Мамытканов и руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) России Владимир Булавин, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В частности, были затронуты вопросы подготовки проекта соглашения о применении в ЕАЭС навигационных пломб и проекта соглашения о Единой системе транзита ЕАЭС. Участники встречи подчеркнули, что эти соглашения позволят усовершенствовать применение процедуры транзита и положительно скажутся на развитии транзитного потенциала ЕАЭС.

В качестве основных направлений работы стороны также обозначили внесение изменений в Таможенный кодекс Союза, внедрение информационных технологий и цифровизацию таможенных процессов.

Работа в этих сферах является приоритетным направлением деятельности таможенного блока Комиссии. Различия в таможенном администрировании создают проблемы при перемещении товаров внутри ЕАЭС, а последовательное совершенствование права ЕАЭС в сфере таможенного регулирования и его унификация позитивно отразятся на развитии транзитного потенциала Союза", - отметил Максат Мамытканов.

Владимир Булавин обратил внимание на необходимость обеспечения единого таможенного регулирования и целесообразность минимизации отсылочных норм в Таможенном кодексе Союза с целью создания равных условий ведения бизнеса на пространстве Союза.

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