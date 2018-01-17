Астана. 17 января. Kazakhstan Today - Сегодня на заседании мажилиса парламента депутат Владислав Косарев задал министру финансов вопрос о судьбе $250 млн, вложенных Нацбанком Казахстана из средств Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) в обанкротившийся недавно Международный банк Азербайджана, передает Kazakhstan Today.

"На самом деле, мы не потеряли эти средства. Была угроза потери, если бы банк обанкротился и, если бы большинство кредиторов не поддержало вопрос реструктуризации долга. На сегодняшний день это облигации банка обменены на суверенные облигации Азербайджана", - ответил Султанов.

По его словам, говорить о потере этих средств нельзя, поскольку эти бумаги являются ликвидными, но отметил, что по сравнению с предыдущими вложениями, разница все же будет.

"Основную сумму мы не потеряли. И, кроме того, 3,5% будут начисляться. Это международная ставка сегодня близка к рыночным ставкам суверенных стран", - уточнил Султанов.

Заместитель председателя Национального банка РК Алпысбай Ахметов поддержал словам главы Минфина.

"Действительно, это не потеря. Да, честно говоря, определенные потери были у нас, недополучена прибыль была. В результате реструктуризации данного долга Международный азербайджанский банк разместил свои облигации под 8,5% на 10 лет. Сейчас, после обмена на государственные бумаги, процент вознаграждения составляет 3,5. Естественно, недополученная прибыль есть. В этой части, конечно, есть потери. А так средства ЕНПФ сохранены, рейтинг данной страны выше, чем рейтинг международного азербайджанского банка, поэтому риск здесь очень минимальный", - сказал он.

Как сообщалось ранее, в октябре 2014 года Национальный банк РК инвестировал $250 млн из средств ЕНПФ в облигации МБА со сроком погашения 10 лет и купонной ставкой 8,25% годовых. В мае 2017 года на фоне продолжающегося валютного кризиса МБА сообщил о приостановлении выплат по внешним долговым обязательствам и инициировал процесс по их реструктуризации. Необходимо отметить, что инвестиции ЕНПФ в облигации МБА были осуществлены в преддевальвационный период. С момента покупки данных бумаг ЕНПФ получил $51,6 млн в качестве купонного вознаграждения. Таким образом, в тенговом выражении ЕНПФ за четверть предусмотренного графиком погашения времени уже вернул 40% инвестированных средств.

"Финучреждение прекратило выплаты по внешнему долгу и готовится к переговорам с кредиторами о реструктуризации. Финансовые проблемы возникли из-за колебания цен на нефть и девальвации нацвалюты Азербайджана. Через банкротство руководство банка надеется избежать исков со стороны кредиторов. При этом правительство Азербайджана приняло решение оплатить долги банка. Было заключено соглашение о реструктуризации, в рамках которой основная сумма долга - $250 млн - сохранена. Была снижена процентная ставка, но зато бумаги международного банка были обменены на еврооблигации Минфина Азербайджана, то есть это 100% гарантированные бумаги азербайджанской стороны", - объясняет портал Kazpravda.kz

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