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Министр нацэкономики озвучил четыре перспективных направления сотрудничества стран Центральной Азии

06.08.2021 6400
Министр нацэкономики озвучил четыре перспективных направления сотрудничества стран Центральной Азии
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 6 АВГУСТА - Министр национальной экономики Республики Казахстан Асет Иргалиев сегодня в ходе Экономического форума стран Центральной Азии рассказал об укреплении экономической взаимосвязи стран Центрально-Азиатского региона и основных направлениях экономического развития Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Товарооборот Казахстана со странами Центральной Азии за последние 5 лет вырос на 54%. В 2020 году он составил лишь $4,7 млрд, или более 5% от общего объема внешней торговли Казахстана. За 5 месяцев текущего года торговля Казахстана со всеми странами региона выросла на 35% по сравнению с тем же периодом 2020 года, составив $2,3 млрд", - проинформировал в ходе своего выступления глава МНЭ РК.

 
Иргалиев назвал четыре наиболее перспективных направления экономического сотрудничества стран Центрально-Азиатского региона: развитие сети региональных цепочек поставок; увеличение взаимных региональных инвестиций; интегрирование транспортно-логистической системы стран ЦА и развитие регионального туризма, сообщает пресс-служба МНЭ РК.
 
Говоря о сети региональных цепочек поставок, министр отметил необходимость расширения номенклатуры товаров и повышения качества взаимной торговли. В свою очередь, Казахстан может увеличить поставки в регион готовой и обработанной продукции по 300 видам товаров в различных отраслях. 
 

Как вы знаете, сегодня страны ЕАЭС работают над созданием товаропроводящей системы, которая позволит комплексно решить вопросы стабилизации цен, снижения потерь продуктовой цепи. Необходимо объединить усилия в налаживании такой сети, в том числе с унифицированными стандартами для совместной поставки наших товаров на крупные рынки третьих стран, что позволит также насытить собственные рынки в период межсезонья", - подчеркнул министр.

 
Он пояснил, что из-за роста мировой инфляции центральные банки будут вынуждены повышать процентные ставки, произойдет их коррекция на фондовых и товарных рынках. Эти изменения могут привести к оттоку инвесторов из развивающихся стран. В 2020 году глобальные прямые инвестиции сократились на 40%, в этом году ожидается сокращение еще на 10%.
 

С учетом важности инвестиций для нашего развивающегося региона, предлагаю укрепить сотрудничество в этой сфере и увеличить взаимные региональные инвестиции. Необходимо выработать консолидированные подходы по совместной реализации крупных инфраструктурных проектов", - подчеркнул глава казахстанского экономического ведомства.

 
Ввиду того что страны ЦА не имеют прямого выхода к международным морским путям поставок, важным направлением является интеграция транспортно-логистической системы региона в мировую транспортную систему.
 
По словам Иргалиева, в 2020 году объемы грузоперевозок через территорию Казахстана только увеличивались, составив 22,7 млн тонн (+17%), транзитных контейнеров - 876 тыс. (+30%). Это обусловлено устойчивостью транспортно-транзитной системы страны. Используя возможности транспортной инфраструктуры Казахстана, а также мощности порта Ляньюньган, страны Центральной Азии могут беспрепятственно перемещать товары на рынки стран Юго-Восточной Азии, Австралии, Америки и в обратном направлении в страны Европы и Ближнего Востока.
 
Кроме того, перспективным направлением сотрудничества является развитие взаимного регионального туризма и возможность создания новых трансграничных маршрутов с привлечением туроператоров к проекту.
 
Также в ходе форума Иргалиев рассказал о текущей экономической ситуации в Казахстане. В прошлом году, отметил министр, в Казахстане реализовано несколько пакетов антикризисных мер на общую сумму $15 млрд, или 9% к ВВП, включающих налоговые послабления, социальные выплаты, кредитные льготы. Благодаря этим мерам, в 2020 году удалось ограничить снижение роста экономики страны до 2,5% и перейти к динамике роста. По итогам первого полугодия текущего года рост экономики ускорился до 2,2%. К концу года мы ожидаем достичь роста в 3,5-4%.
 
Министр также акцентировал внимание на том, что пандемия ускорила процесс цифровизации. Казахстан занимает 29 место из 193 стран-членов ООН в мире по развитию электронного правительства и 31-ю строчку среди 182 стран по Индексу глобальной кибербезопасности. Сейчас в среднем 84% госуслуг в Казахстане предоставляется в онлайн-формате, при этом Министерством экономики - 100%. 
 
Сегодня в Туркменистане проходит Консультативная встреча глав государств Центральной Азии, первый диалог женщин-лидеров стран региона, Экономический форум стран Центральной Азии.
 

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