Министр национальной экономики Казахстана озвучил прогноз роста экономики по итогам 2020 года

Нур-Султан. 8 июня. Kazakhstan Today - Министр национальной экономики Казахстана Руслан Даленов озвучил прогноз роста экономики по итогам 2020 года, передает Kazakhstan Today.

По его словам, по итогам 2020 года ожидается снижение ВВП страны на 0,9%. В 2019 году МНЭ прогнозировало рост экономики в текущем году на уровне 4,1%.

Рост экономики составит минус 0,9%", - сказал министр на отчетной встрече с населением, отметив, что разница с предыдущим прогнозом составляет почти пять процентных пунктов.

Глава ведомства отметил, что экономические вызовы имеют глобальный характер, со сложностями столкнулись экономики всех стран.

Казахстан принимает меры по поддержке экономики.

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