Министр труда и соцзащиты населения прокомментировал уровень безработицы в период карантина

Нур-Султан. 14 июля. Kazakhstan Today - Министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов в Службе центральных коммуникаций прокомментировал уровень безработицы в период карантина, передает Kazakhstan Today.

Самым критичным был апрель - порядка 4 млн 200 тысяч человек. Затем по снятии ограничений, в мае, мы оценивали на уровне 1 млн 145 тысяч. В июне были более-менее послабления, оценивали порядка 735 тыс. человек. В июле ограничения усилились, предположительно думали, что будет почти 1 млн человек", - сказал Нурымбетов.

По его словам, официальный учет безработных лиц ведет Комитет статистики МНЭ РК. Данные за второй квартал будут известны в первой декаде августа.

Мы базируемся на решениях санитарных врачей каждого региона. Какие предприятия в работе ограничены? В соответствие с отраслями, сколько людей занято. А также учитываем регулярный опрос НПП "Атамекен" среди предпринимателей: кто приостановил работу или собирается отправить в отпуск без сохранения заработной платы. Поэтому есть общее понимание, сколько человек остались без дохода", - объяснил Нурымбетов.

Как сообщалось ранее, потерявшим доход в связи с ограничительными мерами казахстанцам выплатят по 42 500 тенге.

Министр труда и социальной защиты населения рассказал предварительный механизм получения выплаты. 42 500 начнут назначать с понедельника, 20 июля. Наёмные работники, индивидуальные предприниматели и самозанятые получат из фонда соцстрахования разово минимальную заработную плату в связи с потерей дохода.

Он сообщил, что требований по пенсионным отчислениям и соцвыплатам не будет.

С учётом первого опыта, заявку на 42 500 тенге будет подавать работодатель. С подтверждением отпусков без содержания. Статус заявки работник сможет через свой ИИН узнать на портале. Штабы на местах в составе госслужащих и НПП "Атамекен" - лишь должны подтвердить приостановку деятельности организации", - пояснил министр.

По ИП - тоже нет требований по выплатам. Как показала практика, многие предприниматели раз в год платят, а кто-то и вовсе приостановил свою деятельность. Также штабы будут уточнять статус деятельности. Картина видна по налоговым отчётам. Как это было более чем с 40 тысячами ИП. Проверка показала, что они получили первую выплату, продолжая свою деятельность", - сообщил Нурымбетов.

Также он отметил, что не потребуется вновь платить ЕСП самозанятым.

Заявки будут принимать на сайте 42500.enbek.kz, e-gov, telegram-бот. По его информации, с инициативой создания "приёмной" платформы обратились Каспи банк и Халык банк. Сейчас этот вопрос на рассмотрении.

Министр труда напомнил об ответственности за достоверность подаваемой информации о фактической трудовой занятости. "Подавая заявку на портал, каждый человек должен будет прочитать условия и правила подачи информации. После ознакомления заявитель должен поставить галочку, что он подтверждает факт потери доходов в связи с ограничительными мерами. Тем самым он берет на себя ответственность за предоставление достоверных данных", - добавил он.

Кроме того, по словам министра, в июле со стороны государства денежную помощь на приобретение продуктов получат 1050 тыс. человек из числа детей из малообеспеченных семей, инвалидов всех возрастов и групп, родителей или опекунов, осуществляющих уход за ребенком-инвалидом, а также официально зарегистрированных в качестве безработных.

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