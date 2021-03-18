Минсельхоз Казахстана расследует инцидент с ввозом картофеля из Германии на территорию России

Нур-Султан. 17 марта. Kazakhstan Today - Министерство сельского хозяйства Казахстана расследует инцидент с ввозом картофеля из Германии на территорию России, передает Kazakhstan Today.

Предварительное расследование показало, что фитосанитарный сертификат на 60 тонн продовольственного картофеля был оформлен в строгом соответствии с нормами Таможенного союза и ЕАЭС", - сообщает пресс-служба Минсельхоза Казахстана

Напомним, 16 марта в адрес МСХ РК поступило письмо Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) о выявлении факта ввоза на территорию Российской Федерации санкционной продукции в сопровождении фитосанитарного сертификата Актюбинской области.

В связи с данным обращением Комитет государственной инспекции в АПК МСХ РК сделал запрос и установил, что 2 марта Актюбинская областная территориальная инспекция выдала ТОО "KazEuroplant LLP" фитосанитарный сертификат на 60 тонн продовольственного картофеля с назначением в Российскую Федерацию в адрес АО "РусЕвроплант", - уточнили в ведомстве.

При этом оформление документа осуществлялось в строгом соответствии с решением Комиссии Таможенного союза №318 и требованиями Единых правил и норм обеспечения карантина растений на таможенной территории ЕАЭС, утвержденных решением Совета ЕЭК от 30 ноября 2016 года №159, отмечает МСХ.

В настоящее время КГИ в АПК МСХ РК продолжает расследование инцидента, его результаты будет опубликованы дополнительно", - сообщили в министерстве.

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