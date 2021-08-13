Минсельхоз ожидает снижение урожайности на 20%

Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 12 АВГУСТА - В ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Казахстана Ербол Карашукеев озвучил пессимистичный прогноз по урожаю на 2021 год, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
Ербол Карашукеев отметил, что в этом году в ряде регионов сложилась очень сложная обстановка из-за засухи.
Сейчас министерство совместно с экспертами ведет расчеты. Через неделю-полторы мы сможем сделать точный прогноз. Пока мы прогнозируем урожай ниже показателя прошлого года где-то на 20%", - сказал исполняющий обязанности главы МСХ.
Ранее в Минсельхозе признали, что не были готовы к засухе, хотя она была ожидаема.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства