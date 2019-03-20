Минсельхоз пресек попытки незаконного ввоза растительной продукции из России, Узбекистана и Турции

Астана. 19 марта. Kazakhstan Today - В период с 9 по 15 марта 2019 года государственными инспекторами по карантину растений районных территориальных инспекций Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областей и Астаны было пресечено 65 попыток незаконного ввоза растительной продукции высокого фитосанитарного риска из Российской Федерации, Узбекистана и Турции, передает Kazakhstan Today.

При проведении фитосанитарного карантинного контроля выявлены факты ввоза продукции без фитосанитарного сертификата: из Российской Федерации - фруктов в ассортименте - 19,7 тонны, картофеля - 15,2 тонны, зерноотходов - 80 тонн, семян овощей - 1,4 тонны, пиломатериалов - 50 кубометров, из Узбекистана: корней роз - 60 штук, из Турции: мандаринов - 21,5 тонны. Вместе с тем, несмотря на установленный запрет ввоза растительной продукции в ручной клади из Узбекистана, за указанный период было пресечено 53 подобных случая (фрукты, сухофрукты, орехи - 1,9 тонны, срезы саженцы - 1274 штуки)", - сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК.

В соответствии с требованиями законодательства в области карантина растений, ввоз указанной продукции на территорию Республики Казахстан был запрещен. Грузы возвращены отправителям в Российскую Федерацию, Узбекистан и Турцию, при этом виновные лица привлечены к административной ответственности.

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