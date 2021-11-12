Минсельхоз РК и Россельхознадзор обсуждают интеграцию информационных систем

НУР-СУЛТАН. 11 НОЯБРЯ - Комитет ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан и Россельхознадзор в формате видеоконференции провели переговоры по исполнению этапов плана мероприятий по интеграции информационных систем ФГИС "ВетИС" и ЕАСУ АПК (информационная система Республики Казахстан, в которой оформляются электронные ветеринарные сертификаты), передает KAZAKHSTAN TODAY.

Было озвучено, что в настоящее время передача электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) на казахстанские грузы (мясо, мясная продукция, готовая молочная продукция, корма для животных), следующие в адрес российских получателей, проходит в штатном режиме", - рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

Однако, как подчеркнули в Россельхознадзоре, для завершения первого этапа работ - передачи эВСД из системы ЕАСУ АПК во ФГИС "ВетИС" - до сих не проведена синхронизация национальных сегментов реестра предприятий, аттестованных на поставки в Евразийском экономическом союзе.

Кроме того, российская сторона не получила информацию о работе веб-модуля информационной системы Казахстана, который позволяет автоматически загружать данные об участниках внешнеэкономической деятельности, содержащиеся в реестре Минсельхоза РК.

В Комитете ветконтроля РК в свою очередь сослались на внутренние технические проблемы, при этом сообщив о готовности к синхронизации реестров к концу 2021 года. Также была запрошена методическая информация о проведении процедуры гашения электронных уведомлений на партии животноводческих товаров, следующих по территории Российской Федерации из Республики Беларусь в адрес предприятий-получателей в Казахстане.

В завершение стороны договорились усилить работу по интеграции информационных систем двух стран. Для этого в ближайшее время пройдут дополнительные технические переговоры, заключили в российском ведомстве.