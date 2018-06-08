Минсельхоз Казахстана ввел временные ограничения на ввоз продукции ряда импортеров

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Минсельхоз Казахстана ввел временные ограничения на ввоз продукции ряда импортеров08.06.2018
Экономика  18:44

Астана. 8 июня. Kazakhstan Today - По результатам постоянных мониторинговых исследований в целях выявления запрещённых и вредных веществ животноводческой продукции Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан были введены временные ограничения на ввоз на территорию страны продукции ряда импортеров, передает Kazakhstan Today.

Ведомство опубликовало перечень производителей и выявленные нарушения. Так, в продукции ООО "Брянский бройлер" (тушка цыпленка бройлера), РФ, обнаружены колиформные бактерии и общая бактериальная обсемененность. В продукции АО "Инжавинская птицефабрика" (крылышко куриное, тушка цыпленка бройлера), РФ, - сальмонелла, колиформные бактерии и общая бактериальная обсемененность. В продукции ЗАО "Приосколье" (крылышко куриное, бедро с кожей), РФ, - сальмонелла, колиформные бактерии и общая бактериальная обсемененность. В продукции ООО "Чебаркульская птица" (филе цыпленка-бройлера, крылышко куриное), РФ, - сальмонелла и колиформные бактерии. В сосисках куриных "Царицыно" и колбасе вареной "Чесночок" производства ОАО "Царицыно" обнаружена ДНК свиньи.


"В целях устранения данных нарушений Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан направлен соответствующий запрос в контролирующие органы страны-импортера", - уточнили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что будет продолжена всесторонняя работа по обеспечению граждан Республики Казахстан безопасной пищевой продукцией, подлежащей ветеринарно-санитарному контролю и надзору.
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