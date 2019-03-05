Минсельхоз сообщил об отмене ограничений на транзит мяса птицы в Казахстан через Россию

Москва. 23 января. Kazakhstan Today - Итогами встречи заместителя премьер-министра - министра сельского хозяйства Республики Казахстан Умирзака Шукеева с заместителем председателя правительства Российской Федераций Алексеем Гордеевым стала отмена ограничений на транзит мяса птицы через РФ в РК, передает Kazakhstan Today.





Встреча состоялась накануне в Москве. Казахстанской стороной был поднят вопрос об отмене ограничений со стороны Россельхознадзора на транзит мяса птицы из третьих стран в Республику Казахстан, которые Россия ввела 20 ноября 2018 года, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК.





Российская сторона подтвердила снятие ограничений на транзит мяса птицы через территорию РФ в РК при соблюдении двух условий: предприниматели, импортирующие мясо птицы транзитом через РФ в Казахстан, должны вносить информацию в систему "Меркурий" в целях обеспечения прослеживаемости перевозок; перегрузка и временное хранение птицеводческой продукции должны осуществиться только на предприятиях Евросоюза, аттестованных ЕАЭС для хранения животноводческой продукции.

На сегодняшний день проведена аттестация шести литовских предприятий по хранению и реализацию животноводческой продукции, которые включены в Реестр организаций и лиц, осуществляющих производство, переработку и (или) хранение подконтрольных товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС: "Ketonas", "Klaipedos saldytuvu terminalas", "Kaminatrans", "VPA Logistics" (2 склада), "Klaipedos Smelte", "Frigolita".





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства