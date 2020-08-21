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Минторг планирует освободить от КПН и ИПН электронную коммерцию

20.08.2020, 12:37 6751
Минторг планирует освободить от КПН и ИПН электронную коммерцию
Нур-Султан. 20 августа. Kazakhstan Today - Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов в ходе отчетной встречи перед населением рассказал, что власти прорабатывают новые меры стимулирования развития казахстанских цифровых торговых платформ, передает Kazakhstan Today.
 

Прорабатывается вопрос дополнительного освобождения от уплаты КПН и ИПН", - сообщил Султанов, говоря о планах развития электронной коммерции.

 
Он также сообщил, что Министерство торговли и интеграции совместно с Национальным банком отрабатывает "вопросы стимулирования развития электронной коммерции через платежные системы".
 
В настоящее время в Казахстане функционируют 13 казахстанских цифровых торговых платформ. 
 
По прогнозам Минторговли, объем онлайн-покупок к концу этого года составит 900 млрд тенге, а к 2022 году - 2 трлн, или 13% всей розничной торговли.
 
По словам Султанова, к 2025 году доля электронной коммерции достигнет 15% рынка.
 

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