Минторг планирует освободить от КПН и ИПН электронную коммерцию

Нур-Султан. 20 августа. Kazakhstan Today - Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов в ходе отчетной встречи перед населением рассказал, что власти прорабатывают новые меры стимулирования развития казахстанских цифровых торговых платформ, передает Kazakhstan Today.

Прорабатывается вопрос дополнительного освобождения от уплаты КПН и ИПН", - сообщил Султанов, говоря о планах развития электронной коммерции.

Он также сообщил, что Министерство торговли и интеграции совместно с Национальным банком отрабатывает "вопросы стимулирования развития электронной коммерции через платежные системы".

В настоящее время в Казахстане функционируют 13 казахстанских цифровых торговых платформ.

По прогнозам Минторговли, объем онлайн-покупок к концу этого года составит 900 млрд тенге, а к 2022 году - 2 трлн, или 13% всей розничной торговли.

По словам Султанова, к 2025 году доля электронной коммерции достигнет 15% рынка.

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