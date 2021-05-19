Минторговли: Членство в ЕАЭС изменило номенклатуру казахстанского экспорта

НУР-СУЛТАН. 18 МАЯ - Экспорт Казахстана в страны ЕАЭС вырос на 25% за шесть лет, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщила на брифинге в СЦК вице-министр торговли и интеграции Жанель Кушукова, экспорт Казахстана в государства-члены ЕАЭС за шесть лет вырос на 25% - с $5,1 до $6,4 млрд. При этом экспорт в Россию вырос на 25%, в Беларусь - в 2 раза, в Кыргызстан - на 20%, в Армению - в 6 раз.

По словам вице-министра, наращивать объемы взаимной торговли в ЕАЭС позволяет сокращение таких издержек для бизнеса, как снижение документарной нагрузки при экспорте за счет исключения таможенного декларирования, взаимного признания сертификатов соответствия, ветеринарных и санитарных документов.

Если в первые годы получения независимости наши коллеги по постсоветскому пространству рассматривали нас по заведенной традиции как поставщика сырьевых товаров - угля, зерна, металлов, то с началом функционирования ЕАЭС мы нарастили свои поставки на рынки стран партнеров переработанной продукции", - сообщила Кушукова.

Она отметила, что членство в ЕАЭС изменило номенклатуру казахстанского экспорта.

С момента функционирования ЕАЭС Казахстан увеличил долю экспорта на рынки третьих стран товаров с высокой и средней степенью обработки. В целом, в последние годы мы отмечаем активную диверсификацию товарной линейки экспорта в пользу готовых товаров", - сообщила вице-министр.

По словам Кушуковой, накануне создания ЕАЭС (2014 год) экспорт переработки занимал 23,2% в общем объеме проданного за рубеж. В прошлом году, даже при общем падении товарооборота, несырьевой экспорт Казахстана превысил 35%.

Во многом этому способствовали возможности, которые предоставляет Евразийский экономический союз. Нам помогает доступ к инфраструктуре стран-партнеров по ЕАЭС и предоставление внутренних тарифов при перевозке железнодорожным транспортом. Это значительно снижает конечную себестоимость экспортируемой продукции. Удаленность Казахстана от морских портов и популярных торговых путей, к сожалению, негативно отражается на стоимости логистики. А это, как известно, является важнейшим барьером для нашего экспорта во многие страны", - пояснила вице-министр.

Тем не менее, по словам Кушуковой, подписание Евразийским экономическим союзом соглашений о свободной торговле с третьими странами предоставляет казахстанским предпринимателям широкую линейку преференций, что способствует наращиванию экспорта.

В частности, ЗСТ с Вьетнамом, Сербией, Ираном и Сингапуром позволили дополнительно нарастить экспорт казахстанских товаров на сумму более $1 млрд.

Только товарооборот Казахстана с Вьетнамом вырос на 54%. Причем речь идет об обработанных товарах: продукции металлургической, химической, нефтеперерабатывающей отраслей и продукции пищепрома", - пояснила она.

В настоящее время Евразийским экономическим союзом ведутся переговоры по заключению соглашений с Израилем, Египтом и Индией. По данным МТИ, потенциал наращивания казахстанского экспорта в рамках ЗСТ оценивается порядка $800 млн.

К сожалению, наша страна в отдельности с 18-миллионным населением не оценивается как потенциально привлекательный рынок для сотрудничества, и, соответственно, для возможных преференций. Но как часть большого - 180-миллионного рынка мы привлекаем интерес, как торговых партнеров, так и инвесторов", - сказала вице-министр.

По ее данным, в 2020 году инвестиции из третьих стран в ЕАЭС составили $25,3 млрд. При этом на Казахстан приходится $17 млрд.

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