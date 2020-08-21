Минторговли делает ставку на регионализацию торговли в ЕАЭС

Нур-Султан. 20 августа. Kazakhstan Today - Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов в ходе отчетной встречи с населением сообщил, что торговля между странами экономических интеграционных объединений становится ключевым фактором поддержки развития государств-членов, передает Kazakhstan Today.

Максимальная регионализация торговли должна стать ключевой целью ЕАЭС", - подчеркнул глава ведомства.

По словам Султанова, в Казахстане "стоит вопрос не только создания конкурентного продукта, но и его продажи за рубеж - его надо вести за тридевять земель в Европу или Америку".

И так далеко выгодно возить только какие-то узкоспециализированные товары… Но по всем остальным продуктам нам очень тяжело конкурировать. Поэтому важно быстро и выгодно торговать с ближайшими соседями", - рассказал министр.

Большинство интеграционных объединений демонстрируют торговую активность, в то время как в ЕАЭС показатель внутренней торговли крайне низок, объяснил глава министерства.

Так, в частности, в Европейском союзе - 63% всего объема торговли происходит внутри ЕС, в НАФТА - 47%. В Евразийском экономическом союзе этот показатель не превышает 14%.

Нам есть над чем работать в углублении торгово-экономической интеграции. И мы будем лоббировать национальные интересы на этом поле", - заявил Султанов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства