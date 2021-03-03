Минторговли: запаса продуктов в стабфондах недостаточно для сдерживания цен

Нур-Султан. 2 февраля. Kazakhstan Today - В Казахстане рост цен на социально значимые продтовары по состоянию на 23 марта составил 2,4%. Больше всего подорожали импортозависимые продукты, товары с высоким экспортным спросом, а также овощи, которые традиционно дорожают в межсезонье, передает Kazakhstan Today.

Объемы запасов стабфондов недостаточны, то есть сформировано 25,4 тыс. тонн на сумму 3,7 млрд тенге. Их интервенции составляют всего от 0,2% до 1,4% от общего потребления. Это практически не оказывает должного влияния на цены", - сообщил сегодня на заседании правительства министр торговли и интеграции Бахыт Султанов.

Также он отметил неэффективность формирования запасов стабфондов. В частности, в Актюбинской области в 2020 году больше всего выросли цены на сахар (56,9%), крупу гречневую (40%), масло подсолнечное (31,1%) и яйца (17,5%). При этом в фонды закупались овощи, по которым в течение года наблюдался незначительный рост цен.

Необходимо пересмотреть стабфонды, сконцентрировав средства и усилия только на рисковых импортозависимых товарах", - подчеркнул министр.

Также, по его словам, анализ показывает, что цены на продовольствие зависят не только от баланса производства и потребления, но и доли импортируемой и экспортируемой продукции. Такие перетоки переносят цены внешних рынков на внутреннюю торговлю.

По рекомендации Минторговли, Минсельхозу совместно с исполнительными органами регионов максимально наращивать производство не только по импортозависимой продукции, но и по продукции, по которой наблюдается высокая доля экспорта.

По информации Минторговли, рыночные инструменты регулирования цен - форвардный закуп и "оборотная схема" - показали эффективность.

На сегодняшний день из местных бюджетов выделено 21,9 млрд тенге. Механизм является действенным, однако для существенного влияния на рынок требуется расширение финансирования. Необходимо увеличить удешевленные кредиты сетям до 50 млрд тенге, сопроводив в ручном режиме контракты с отечественными производителями. Также важно вести четкий прогноз по производителям и разработать конкретные предложения для местных исполнительных органов в разрезе регионов и товаров по установлению встречных обязательств к мерам господдержки", - сообщил Султанов.

Вместе с тем он обратился к премьер-министру с предложением усилить ответственность регионов по сдерживанию цен на социально значимые товары.

По итогам анализа их работы за I квартал министерством будет внесена информация о проделанной работе, и случае отсутствия конкретных результатов мер нами будет инициирован вопрос о привлечении к ответственности курирующих заместителей акимов регионов", - заключил глава Минторговли.

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