Минторговли запустило платформу по мониторингу цен на социально значимые товары

Нур-Султан. 25 декабря. Kazakhstan Today - Министерство торговли и интеграции РК запустило платформу по мониторингу и анализу цен на социально значимые продукты и лекарства, передает Kazakhstan Today.

Платформа Derekhub.kz предполагает сбор информации о ценах из разных источников, сообщает пресс-служба МТИ.

На первом этапе мы приглашаем все объекты торговли (магазины у дома и торговые сети) самостоятельно размещать на портале информацию о ценах на СЗПТ на своих полках. Каждая торговая точка может самостоятельно зарегистрироваться в системе, получив свой личный кабинет. И в последующем заполнять форму из 19 социально значимых продовольственных товаров, указывая наличие и минимальную цену на товар", - рассказал заместитель директора департамента внутренней торговли Минторговли Ерлан Ешназаров.

Заполненные данные анализируются в автоматическом режиме и позволяют отслеживать в динамике изменения цены.

Идея такой платформы окончательно оформилась именно в период пандемии. В нынешнем году из-за резкого и значительного подорожания товаров и лекарств с 10 до 30% весной вводились предельные цены на ряд товаров по всей стране, сейчас предельные цены устанавливаются в некоторых регионах. Но для проверки удержания цен в установленных пределах акиматам необходимо проводить выборочные проверки. Наличие же такой системы позволяет отслеживать цены дистанционно", - сообщил Ерлан Ешназаров.

В ведомстве отметили, что планируется также интегрировать платформу Derekhub.kz с информационными системами налоговых служб Комитета государственных доходов. Это позволит анализировать максимально полную картину о ценообразовании на социально значимые продовольственные товары.

Платформа Derekhub.kz также предусматривает ряд услуг для компаний, которые зарегистрируются в системе и заполняют информацию о стоимости и запасах у них социально значимых товаров.

Так, компании-участники платформы смогут получить доступ к бесплатной горячей линии поддержки бизнеса по юридическим вопросам, бесплатную подписку на облачный фискальный инструмент и карта лояльности Dosmart, кредитные продукты без залога и платежные инструменты от Альфа Банк. Кроме того, компаниями также будут доступны регулярные аналитические отчеты по рыночным ценам на СЗПТ", - разъяснили в пресс-службе.

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