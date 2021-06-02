Минтруда опровергло информацию о продлении кредитной амнистии

НУР-СУЛТАН. 1 ИЮНЯ - Министерство труда и социальной защиты населения опровергло распространенную сегодня информацию о продлении кредитной амнистии. Как заявили в ведомстве, СМИ неправильно истолковали опубликованный проект постановления правительства РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Постановление правительства РК "О некоторых вопросах использования средств на снижение долговой нагрузки граждан Республики Казахстан" было принято 15 июля 2019 года во исполнение указа главы государства. Указанным постановлением были обозначены сроки списания кредитов не позднее 13 декабря 2019 года.

Снижение долговой нагрузки граждан РК производилось в три этапа. На первом этапе списание осуществлено в сентябре 2019 года 507,4 тыс. гражданам на общую сумму 105,2 млрд тенге. На втором этапе - в декабре 2019 года - 46,9 тыс. гражданам на общую сумму 9,8 млрд тенге. В целях осуществления полного охвата лиц, подпадавших под действие указа, министерством осуществлено третье списание в апреле 2020 года - 23,4 тыс. гражданам на общую сумму 5,5 млрд тенге", - сообщили в пресс-службе Минтруда.

В этой связи МТСЗН разработало поправки в постановление правительства от 15 июля 2019 года, предусматривающие корректировку срока списания с учетом фактически проведенной работы в I квартале 2020 года.

На сегодняшний день все работы по списанию задолженности завершены, и их возобновление не предполагается", - пояснили в пресс-службе.

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