Минтруда планирует не допустить роста безработицы с помощью новых мер содействия занятости

Нур-Султан. 26 февраля. Kazakhstan Today - Министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов рассказал на расширенной коллегии ведомства о мерах содействия занятости на 2021 год. По его словам, реализация этих мер позволит сохранить безработицу на уровне не более 4,9%, передает Kazakhstan Today.

Министр напомнил, что президент поручил правительству до конца первого полугодия 2021 обеспечить трансформацию госпрограмм в национальные проекты. В рамках этой работы будут учтены инициативы, предусмотренные в предвыборной платформе партии NurOtan, в соответствии с которой в период с 2021 по 2025 годы предусматривается создание порядка 1,8 млн новых рабочих мест. Также президент РК поручил разработать региональные карты занятости.

На наш взгляд, они должны учитывать экономическую специализацию, перспективные отрасли и все проекты регионов, предусмотренные в рамках нацпроектов и программ развития территорий (ПРТ). Нами в Минэкономики направлены предложения по структуре региональных карт, которые после их утверждения акимами, должны быть учтены в единой Информационной системе по мониторингу создания рабочих мест", - сказал Серик Шапкенов.

Он также озвучил задачи и индикаторы по содействию занятости населения, запланированные на 2021 год.

Первое. Активными мерами занятости планируется охватить более 700 тыс. человек, в том числе: в рамках проекта "Бастау Бизнес" будут обучены 30 тыс. человек, из них 6 тыс. из числа молодежи; посредством Электронной биржи труда 5 тыс. безработных будут обучены востребованным навыкам, по запросам работодателей. В части занятости молодежи планируется также охватить проектом "Первое рабочее место" 1,5 тыс. человек и предоставить 10 тыс. государственных грантов.

По словам министра, центрами занятости населения будут трудоустроены не менее 85% детей-сирот. Доля занятых лиц с инвалидностью трудоспособного возраста будет доведена до 24%.

Второе. Продолжится реализация Дорожной карты занятости. В 2021 году запланирован 331 проект, с созданием более 27 тыс. рабочих мест, в том числе более 10 тыс. постоянных после завершения реализации проектов.

Третье. Национальный проект развития продуктивной занятости и массового предпринимательства "Енбек" будет направлен на: поддержку занятости целевых групп населения через акцентированные инструменты; развитие навыков трудовых ресурсов в соответствии с требованиями экономики через обучение на рабочем месте и онлайн обучение; поддержку создания рабочих мест в частном секторе через микрокредитование для развития якорной кооперации и производственных цепочек в региональных экономиках.

Шапкенов подчеркнул, что реализация запланированных мер содействия занятости позволит не допустить рост безработицы и сохранить его на уровне не более 4,9%.

По информации министра, в целом по итогам года мерами занятости было охвачено более 1,4 млн человек, в том числе 783 тыс. трудоустроено на постоянную работу. Уровень безработицы по итогам IV квартала 2020 года составил 4,9%.

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