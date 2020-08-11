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Минюст провел аккредитацию объединений субъектов частного предпринимательства

10.08.2020, 16:29 5050
Нур-Султан. 10 августа. Kazakhstan Today - Министерство юстиции Казахстана провело аккредитацию объединений субъектов частного предпринимательства, передает Kazakhstan Today.
 
По информации пресс-службы Минюста, свидетельства об аккредитации о признании права на проведение в рамках деятельности экспертного совета по вопросам предпринимательства при Министерстве юстиции РК экспертизы проектов нормативных правовых актов, затрагивающих интересы частного предпринимательства, выданы следующим объединениям: Объединение юридических лиц "Ассоциация предпринимателей и услугодателей Республики Казахстан"; Объединение юридических лиц "Ассоциация налогоплательщиков Казахстана"; Объединение юридических лиц "Ассоциация развития конкуренции и товарных рынков"; Объединение юридических лиц "Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса "KAZENERGY"; Объединение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в форме ассоциации "Казахстанская Топливная ассоциация 1"; Объединение юридических лиц "Ассоциация яичных производителей Казахстана".
 

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