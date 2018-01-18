Астана. 18 января. Kazakhstan Today - С 12 января 2018 года Министерство здравоохранения РК приступило к обработке жалоб, поступающих от казахстанцев по лекарственному обеспечению, передает Kazakhstan Today.

На сегодняшний день на электронную почту государственного органа поступило более 100 жалоб, касающихся лекарственного обеспечения. Из них 46 пациентов полностью указали свои данные, что позволит проработать эти сведения с медицинскими организациями, сообщила пресс-служба ведомства.

В основном нехватка медицинских препаратов наблюдается в Алматы, Астане и Восточно-Казахстанской области.

Как пояснили в Минздраве, при обработке поступающих обращений проводится анализ обоснованных или необоснованных жалоб, также проверяется наличие лекарственных средств на складах единого дистрибьютора "СК-Фармация".

Кроме того, в связи с поступающими обращениями граждан касательно необеспечения бесплатными лекарственными средствами при амбулаторном лечении, направлены письма в управления здравоохранений регионов о рассмотрении и принятии мер по обеспечению населения лекарственными средствами, закупленными за счет дополнительных финансовых средств, выделенных на январь - февраль 2018 года.

Напомним, ранее ведомство попросило всех лиц, состоящих на диспансерном учете и не получивших бесплатные лекарства за период с октября по декабрь 2017 года, обратиться в Минздрав по электронной почте и указать свои данные.

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