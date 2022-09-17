Мир приближается к глобальной рецессии в 2023 году - Всемирный банк

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ВАШИНГТОН. 16 СЕНТЯБРЯ - Повышение процентных ставок в ответ на инфляцию может привести мир к глобальной рецессии в 2023 году и череде финансовых кризисов в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах, говорится в докладе Всемирного банка, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Инвесторы ожидают, что центральные банки повысят глобальные ставки денежно-кредитной политики почти до 4 процентов до 2023 года, что более чем на 2 процентных пункта превышает их средний показатель за 2021 год", - говорится в отчете.

В нем подчеркивается, что процентные ставки повышались центробанками по всему миру и эта тенденция, вероятно, сохранится и в следующем году.

Однако, по мнению экспертов, этого недостаточно для снижения глобальной инфляции до уровней, наблюдавшихся до пандемии.

Исследование показало, что, если перебои с поставками и давление на рынке труда не утихнут, такое повышение процентных ставок может привести к тому, что глобальный уровень базовой инфляции (без учета энергии) в 2023 году составит около 5 процентов, что почти вдвое превышает средний показатель за пять лет до пандемии", - говорится в докладе ВБ.

Глобальный рост резко замедляется, и вероятно дальнейшее замедление, поскольку все больше стран впадают в рецессию. Я глубоко обеспокоен тем, что эти тенденции сохранятся и будут иметь долгосрочные разрушительные последствия для людей в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах", - заявил президент группы Всемирного банка Дэвид Малпасс.

По его мнению, чтобы добиться низких темпов инфляции, стабильности валюты и более быстрого роста, политики могут сместить акцент с сокращения потребления на увеличение производства.

Политика должна быть направлена на привлечение дополнительных инвестиций и повышение производительности и распределения капитала, что имеет решающее значение для экономического роста и сокращения бедности", - заявил Малпасс.

Он отметил, что мировая экономика сейчас переживает самое резкое замедление после восстановления после рецессии с 1970 года. Три крупнейшие экономики мира - США, Китай и еврозона - резко замедлились. В этих условиях даже умеренный удар по мировой экономике в следующем году может спровоцировать ее рецессию.





Центральные банки должны продолжать свои усилия по контролю над инфляцией, и это можно сделать, не вызывая глобальной рецессии, говорится в исследовании. Но для этого потребуются согласованные действия различных политиков: центральные банки должны четко сообщать о политических решениях, сохраняя при этом свою независимость.

В странах с развитой экономикой центральные банки должны учитывать трансграничные побочные эффекты ужесточения денежно-кредитной политики. В странах с формирующимся рынком и развивающихся странах они должны укреплять макроэкономические показатели", - говорится в докладе.