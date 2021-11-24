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Мирзагалиев заявил о дискриминации отечественных производителей в крупных проектах

23.11.2021, 13:02 92989
НУР-СУЛТАН. 23 НОЯБРЯ - Министр энергетики Республики Казахстан Магзум Мирзагалиев заявил о дискриминации отечественных товаропроизводителей в крупных проектах, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Основной проблемой низкой доли участия отечественных товаропроизводителей на крупных проектах являются сложившиеся условия дискриминации между иностранными и отечественными поставщиками", - сказал Мирзагалиев в ходе заседания правительства.

 
Так, он отметил, что таможенные преференции, предоставляемые крупным операторам, позволяют приобретать иностранные товары без фактической уплаты налога на добавленную стоимость, в то время как при реализации товаров отечественными производителями уплачивается налог в размере 12%.
 

Одним из предлагаемых путей решения сложившихся обстоятельств для повышения уровня конкурентоспособности является внесение изменений в Налоговый кодекс РК в части: освобождения внутреннего оборота от НДС отечественных производителей при поставке товаров для крупных проектов", - отметил глава Минэнерго.

 
Данная мера, считает он, позволит уровнять условия между зарубежными и отечественными компаниями.

 

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Соглашение об инвестировании фонда физического урана подписали "Казатомпром" и Genchi Global Limited

23.11.2021, 18:34 172882
НУР-СУЛТАН. 23 НОЯБРЯ - АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" и компания Genchi Global Limited подписали рамочное соглашение для инвестирования в фонд физического урана ANU Energy OEIC Ltd., зарегистрированный на площадке Международного финансового центра "Астана" (МФЦА), передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в "Казатомпроме", с этого момента фонд начнет свою работу. Рамочное соглашение определяет условия инвестирования "Казатомпрома" и механизмы поставки урановой продукции от "Казатомпрома" в фонд в качестве ключевого поставщика. Также документ предусматривает ряд защитных механизмов в отношении срока хранения и ценового порога, при достижении которых фонд имеет право реализовать определенный объем урана на рынок. При этом "Казатомпром" обладает приоритетным правом обратного выкупа урана, реализуемого фондом. Данные условия предусмотрены в рамочном соглашении исключительно с целью сохранения будущего баланса спроса и предложения на рынке.
 

Создание уранового фонда прорабатывалось несколько лет. Проект осуществляется в рамках новой Стратегии развития АО "Самрук-Казына" на 2022-2031 годы и Стратегии "Казатомпрома", ориентированной на создание долгосрочной рыночной стоимости для всех стейкхолдеров. Выражаю благодарность всем, кто работал над проектом, и уверен, что он откроет новые перспективы для развития урановой отрасли в Казахстане и за его пределами", - отметил председатель правления "Казатомпрома" Мажит Шарипов. 

 
ANU Energy является урановым фондом, который предоставит прямой доступ сырьевым и суверенным фондам, государственным предприятиям, различным категориям инвесторов, финансирующих развивающиеся рынки, в особенности сфокусированных на вопросах экологии, социальной ответственности и корпоративного управления (ESG), а также чистой энергии. 
 
Как сообщалось ранее, целью фонда является хранение физического урана в качестве долгосрочных инвестиций, первичное приобретение которого будет осуществлено за счет совместных инвестиций учредителей фонда в размере 50 млн долларов. Учредителями фонда выступают "Казатомпром" с долей 48,5%, АО "Национальная инвестиционная корпорация Национального банка Казахстана" - 48,5% и Genchi Global Limited - 3%.
 

Почти в два раза выросло количество кредитных заявок от субъектов малого бизнеса

23.11.2021, 18:04 188299
Почти в два раза выросло количество кредитных заявок от субъектов малого бизнеса
НУР-СУЛТАН. 23 НОЯБРЯ - Кредитные заявки субъектов малого бизнеса в казахстанские банки в III квартале увеличились на 43%, сообщил директор Департамента финансовой стабильности и исследований Национального банка Казахстана Олжас Кубенбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Банки продолжили активное кредитование субъектов малого и микропредпринимательства в сегменте беззалоговых займов, предоставляемых по результатам скоринговых моделей. Количество поступивших кредитных заявок в III квартале увеличилось на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло нового пика в 221 тыс. заявок, а средний размер заявки увеличился в 1,5 раза квартал к кварталу до 21 млн тенге", - отметил Кубенбаев.

 
По данным Нацбанка, в большинстве банков спрос на кредиты среднего бизнеса сохранился на уровне предыдущего квартала. При этом отдельные банки активно предлагали субъектам среднего бизнеса короткие беззалоговые займы, предоставляемые по результатам скоринга. В результате число поступивших кредитных заявок в III квартале выросло на 27% до 1,3 тысячи заявок, а средний размер заявки снизился на 59% по сравнению с третьим кварталом в прошлом году до 512 млн тенге.
 
Как отметил представитель Нацбанка, со стороны субъектов крупного предпринимательства последние II квартала спрос на кредиты заметно снижается в силу их медленного восстановления после пандемии и реализации отложенного спроса в начале года. Количество поступивших заявок в среднем за квартал в 2021 году (239 заявок) остается на уровне 2020 года, но все еще на 28% ниже уровня 2019 года. Тем не менее, средний размер заявки крупных заемщиков в III квартале достиг допандемийного уровня, составив 7 млрд тенге.
 
В то же время коэффициенты одобрения по заявкам на кредиты снизились по сравнению с прошлым кварталом во всех сегментах бизнеса, при этом для МСБ условия кредитования несколько смягчились. Крупные банки пересмотрели уровни риска по отдельным отраслям бизнеса в ожидании роста экономики в ближайшее время.
 

В следующем квартале банки ожидают продолжения роста спроса на кредиты со стороны малого и среднего бизнеса. При этом, по условиям кредитования, в большинстве случаев, изменений не ожидается", - отметил Кубенбаев.

 
Увеличение расходов на товары длительного пользования со стороны населения, проведение маркетинговых акций и кампаний крупными банками привели к значительному росту спроса в сегменте залогового и беззалогового потребительского кредитования в III квартале. Конкуренция за более качественного клиента поспособствовала смягчению условий кредитования в части снижения требований к платежеспособности клиентов, увеличения кредитного лимита и уменьшения процентных ставок. Количество поступивших заявок по займам с обеспечением и без обеспечения выросло на 33% и 8%, соответственно.
 
Банки объясняют снижение спроса на автокредиты в III квартале отсутствием новых авто в салонах, а также приостановлением программы льготного автокредитования АО "Банк развития Казахстана". Условия по выданным автокредитам были смягчены в части пороговых значений в рамках кредитного скоринга и ставок вознаграждения. Несмотря на 10-процентный рост количества поступивших заявок в отчетном квартале, доля их одобрения осталась на уровне предыдущего квартала.
 
Что касается ипотечного кредитования, то, по мнению банков, снижение спроса в III квартале связано с завершением приема заявок по государственной программе ипотечного кредитования "Баспана-Хит", а также с высокими ценами на рынке недвижимости.
 

В сравнении с предыдущим кварталом количество поступивших заявок по ипотеке выросло на 27%, однако доля одобрения по ним снизилась на 17%. Несмотря на смягчение условий по ипотечным кредитам в части послабления требований к залогам, снижения ставок вознаграждения, уменьшения комиссий и пересмотра минимального размера первоначального взноса большинством банков, внедрение отдельными банками скоринговой системы для оценки кредитоспособности клиентов привело к снижению доли одобрения по займам", - сообщили в Нацбанке.

 
В следующем квартале большинство банков планируют смягчить условия кредитования по всем сегментам розничного кредитования, в связи с чем ожидают увеличение спроса по залоговым и беззалоговым потребительским займам, а также по автокредитованию. Спрос на ипотеку, по мнению банков, сохранится на уровне текущего квартала.
 
Как сообщалось ранее, аналитики Fitch считают, несколько банков в секторе обременены значительными проблемными активами. И быстрый рост розничного кредитования в стране в среднесрочной перспективе может привести к ухудшению качества активов. По данным Fitch, в третьем квартале 2021 года рост розничных кредитов составил 12%, во втором - 11%. Как пояснили аналитики, в последние несколько лет рост розничного кредитования опережал номинальный рост доходов населения, тем самым увеличивая долговую нагрузку на заемщиков и создавая риски "перегрева" рынка". 
 

В Казахстане с 2022 года снизится порог для постановки на учет по НДС

23.11.2021, 17:03 210574
В Казахстане с 2022 года снизится порог для постановки на учет по НДС
Фото: bitnovosti.com
НУР-СУЛТАН. 23 НОЯБРЯ - В Казахстане с 2022 года снизится порог для постановки на учет по НДС, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает Учет.kz, пункт 4 статьи 82 Налогового кодекса РК об обязательной постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость изменится с 2022 года. 
 
Согласно подписанному Закону от 10 декабря 2020 года "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет", минимум оборота для постановки на учет по НДС составит 20 000-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.
 
Таким образом, исходя из того, что по информации Министерства труда и социальной защиты населения РК в 2022 году размер месячного расчетного показателя составит 3 063 тенге, минимум оборота для постановки на учет по НДС со следующего года составит - 61 млн 260 тыс. тенге.
 
Как отмечает источник, у налогоплательщиков была надежда на перенос сроков снижения порога, но появившийся разработанный депутатами РК проект закона РК "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и закон РК "О введении в действие Кодекса РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)" не содержит норм по переносу сроков.
 

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