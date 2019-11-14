Миссия МВФ констатировала сохранение в Казахстане высоких темпов экономического роста

Нур-Султан. 13 ноября. Kazakhstan Today - Миссия Международного валютного фонда (МВФ) констатировала сохранение в Казахстане высоких темпов экономического роста в основном за счет ненефтяного сектора, передает Kazakhstan Today.

Премьер-министр РК Аскар Мамин провел встречу с экспертами МВФ во главе с руководителем миссии по Казахстану Марком Хортоном. Главе правительства представили экспертные оценки и прогнозы МВФ по экономической ситуации в Казахстане, которые вошли в Заключительное заявление миссии по итогам прошедшего в ноябре текущего года визита в РК сотрудников Фонда.

Миссия констатировала сохранение в Казахстане высоких темпов экономического роста в основном за счет ненефтяного сектора, прежде всего, строительства и сферы услуг.

Предварительные оценки указывают на ускорение в третьем квартале. Ключевыми факторами являются рост потребления и продолжающаяся инвестиционная деятельность. Это обусловлено бюджетной поддержкой, высоким ростом розничного кредитования, а также инвестиционными проектами в нефтегазовом секторе", - отмечается в Заключительном заявлении.

Глава правительства отметил, что экономика Казахстана демонстрирует стабильную тенденцию роста - по итогам 10 месяцев текущего года ВВП Казахстана увеличился на 4,4% к соответствующему периоду прошлого года.

Стороны обсудили вопросы денежно-кредитной, курсовой, налогово-бюджетной политики, ситуацию в банковской сфере, проводимые Казахстаном структурные реформы экономики, а также предстоящее открытие в 2020 году в Алматы Регионального центра по технической помощи МВФ для стран Кавказа, Центральной Азии и Монголии.

Как уточняет портал primeminister.kz , миссия МВФ дважды в год посещает Казахстан для проведения ежегодных консультаций в соответствии со статьей IV Статей соглашения МВФ.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства