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Миссия МВФ констатировала сохранение в Казахстане высоких темпов экономического роста

13.11.2019, 09:13 9073
Нур-Султан. 13 ноября. Kazakhstan Today - Миссия Международного валютного фонда (МВФ) констатировала сохранение в Казахстане высоких темпов экономического роста в основном за счет ненефтяного сектора, передает Kazakhstan Today.
 
Премьер-министр РК Аскар Мамин провел встречу с экспертами МВФ во главе с руководителем миссии по Казахстану Марком Хортоном. Главе правительства представили экспертные оценки и прогнозы МВФ по экономической ситуации в Казахстане, которые вошли в Заключительное заявление миссии по итогам прошедшего в ноябре текущего года визита в РК сотрудников Фонда.
 
Миссия констатировала сохранение в Казахстане высоких темпов экономического роста в основном за счет ненефтяного сектора, прежде всего, строительства и сферы услуг.
 

Предварительные оценки указывают на ускорение в третьем квартале. Ключевыми факторами являются рост потребления и продолжающаяся инвестиционная деятельность. Это обусловлено бюджетной поддержкой, высоким ростом розничного кредитования, а также инвестиционными проектами в нефтегазовом секторе", - отмечается в Заключительном заявлении.

 
Глава правительства отметил, что экономика Казахстана демонстрирует стабильную тенденцию роста - по итогам 10 месяцев текущего года ВВП Казахстана увеличился на 4,4% к соответствующему периоду прошлого года.
 
Стороны обсудили вопросы денежно-кредитной, курсовой, налогово-бюджетной политики, ситуацию в банковской сфере, проводимые Казахстаном структурные реформы экономики, а также предстоящее открытие в 2020 году в Алматы Регионального центра по технической помощи МВФ для стран Кавказа, Центральной Азии и Монголии. 
 
Как уточняет портал primeminister.kz, миссия МВФ дважды в год посещает Казахстан для проведения ежегодных консультаций в соответствии со статьей IV Статей соглашения МВФ.
 

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