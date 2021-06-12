МНЭ: Благодаря переходу на режим розничного налога бизнес сэкономит порядка 18 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. 11 ИЮНЯ - Первый вице-министр национальной экономики РК Тимур Жаксылыков прокомментировал прогноз по переходу более 2000 налогоплательщиков на режим розничного налога, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С 1 января текущего года был введён режим розничного налога. Перечень видов деятельности был утвержден в феврале. Также необходимо было подготовить форму заявления на применение режима. В связи с этим режим начали применять с марта. То есть режим фактически работает только 3 месяца. За этот период было зарегистрировано 334 налогоплательщика. Прогноз по ожидаемому переходу более 2000 налогоплательщиков был сделан на 2 года (2021-2022 годы). Разъяснительная работа о выгодности режима будет продолжена. Ожидается рост количества налогоплательщиков", - сказал Жаксылыков.

По его словам, данный режим применяют 115 субъектов в сфере общественного питания.

Ставка в размере 6% будет привлекательной тем, что не будет налоговой нагрузки по НДС и социальному налогу. Режим выгоден для тех, у кого обороты превышают предел для постановки на учет по НДС (30 тыс. МРП - 87 млн тенге). Переходя в режим, они станут неплательщиками НДС. Налог будет исчисляться простым способом без применения вычетов и корректировок. Действующая ставка в размере 3%, по сути, заменяет НДС. Ставка определена с учетом трехлетнего освобождения от налогов на доходы субъектов малого бизнеса. Такая ставка сделает выгодным их переход в режим. В 2023 году истекает срок освобождения. В действующую ставку добавлена налоговая ставка режима упрощенной декларации для субъектов малого бизнеса в размере 3%", - сказал вице-министр.

Он отметил, что расчеты по увеличению количества налогоплательщиков в сфере общественного питания не проводились, поскольку режим не ставит таких целей. Его основная задача - поддержка данной сферы, вывод из тени оборотов и легализация трудовых отношений в данной отрасли.

По нашим прогнозам, в 2023-2024 годах бизнес сэкономит порядка 18 млрд тенге", - сказал Жаксылыков.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства