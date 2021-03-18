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МНЭ: госдолг Казахстана составляет 30% к ВВП

17.03.2021 11638
Нур-Султан. 17 марта. Kazakhstan Today -Министр национальной экономики Асет Иргалиев рассказал, что уровень государственного долга Казахстана составляет 30% к ВВП, передает Kazakhstan Today.
 

Вопрос, связанный с государственным долгом, находится у нас на особом контроле. Сегодня уровень госдолга составляет порядка 30% к ВВП", - рассказал министр на брифинге в СЦК.

 
Иргалиев сообщил, что большая тройка рейтинговых агентств оценила устойчивость фискально-бюджетной политики страны и отметила низкий уровень государственного долга.
 

Если сравнивать с другими странами, с Евросоюзом - там у них уровень долга - порядка 80%, в среднем в странах ОЭСР - порядка 100 процентов", - уточнил спикер.


Иргалиев также добавил, что на обслуживание госдолга ежегодно выделяется 900 млрд тенге.
 

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