МНЭ: госдолг Казахстана составляет 30% к ВВП

Нур-Султан. 17 марта. Kazakhstan Today -Министр национальной экономики Асет Иргалиев рассказал, что уровень государственного долга Казахстана составляет 30% к ВВП, передает Kazakhstan Today.

Вопрос, связанный с государственным долгом, находится у нас на особом контроле. Сегодня уровень госдолга составляет порядка 30% к ВВП", - рассказал министр на брифинге в СЦК.

Иргалиев сообщил, что большая тройка рейтинговых агентств оценила устойчивость фискально-бюджетной политики страны и отметила низкий уровень государственного долга.

Если сравнивать с другими странами, с Евросоюзом - там у них уровень долга - порядка 80%, в среднем в странах ОЭСР - порядка 100 процентов", - уточнил спикер.





Иргалиев также добавил, что на обслуживание госдолга ежегодно выделяется 900 млрд тенге.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства