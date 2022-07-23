МНЭ РК провело рабочие встречи в Международном валютном фонде в Вашингтоне

ВАШИНГТОНЕ. 22 ИЮЛЯ - В рамках рабочей поездки в Вашингтон министр национальной экономики Алибек Куантыров встретился с заместителем управляющего директора МВФ Бо Ли и главой подразделения по Ближнему Востоку и Центральной Азии Международного валютного фонда Николя Бланше, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Глава МНЭ подробно рассказал о текущей макроэкономической ситуации в Казахстане и экономических реформах, проводимых правительством РК", - информирует пресс-служба Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

Также Бо Ли поделился своим мнением о текущих вызовах, с которыми сталкивается мировая экономика, такими как ускорение инфляции и угроза продовольственной безопасности. В этой связи он подчеркнул важность фискальных резервов для сохранения макроэкономической стабильности в Казахстане.

Кроме того, Николя Бланше проинформировал о предстоящей в сентябре миссии МВФ в РК, в ходе которой будут выработаны рекомендации по эффективному противодействию инфляции.

По итогам встречи стороны договорились поддерживать активное взаимодействие по всем важным вопросам, а также углубить сотрудничество в таких сферах, как макроэкономическое моделирование, переход к углеродной нейтральности и "зеленые" финансы.