Многодетным мамам в Алматы помогают открыть свое дело и получить микрокредит на его развитие

Алматы. 30 октября. Kazakhstan Today - В Центре для многодетных матерей "Бакытты отбасы" в Алматы женщинам помогают открыть свое дело и получить микрокредит на его развитие. О своем опыте успешного бизнеса рассказала мама восьми детей, руководитель Алматинского общественного благотворительного фонда развития молодежи "Дети Казахстана", а также Центра "Бакытты отбасы" в Бостандыкском районе Гаухар Танашева, передает Kazakhstan Today.

Как рассказала бизнесвумен, работа Центра "Бакытты отбасы" держится на команде из многодетных матерей города. Здесь по принципу одного окна оказываются юридические и психологические консультации, а также реабилитационная помощь. Вместе с тем, запуск программы "Іскер ана" позволяет решать еще ряд вопросов, от консультаций и помощи по сбору документов до прохождения бесплатных обучающих курсов с дальнейшим трудоустройством многодетных матерей.

Руководители центра ставят задачу увеличить количество матерей-предпринимателей. С этой целью обратившимся за помощью женщинам рекомендуют участие в госпрограмме "Бастау", которая позволяет женщинам освоить основы бизнеса и затем открыть свое дело.

Как сообщили в Национальной палате предпринимателей Казахстана "Атамекен", с помощью Центра "Бакытты отбасы" основам предпринимательства в рамках "Бастау" сегодня обучаются многодетные родители, матери-одиночки, родители, воспитывающие особенных детей, и другие безработные жители Алматы, желающие открыть свой бизнес. Кроме того, программа предназначена и для действующих предпринимателей, работающих на рынке не более 4 лет, заинтересованных в расширении бизнеса.

В ходе поиска участников программы мы убедились, что многие наши мамы имеют свои бизнес-идеи, но вопросы о том, как начать свое дело, ведение документации, отчетности бизнеса всегда откладывали их действия", - рассказала Гаухар Танашева.

Стоит отметить, что на время обучения, которое длится 21 день, участникам курса выплачивается разовая стипендия в размере 16 759 тенге. А после успешного прохождения курса участники могут подать заявку на безвозмездный грант в размере до 505 000 тенге (200 МРП), который используется для приобретения инвентаря, оборудования и т.д.

Кроме того, после получения сертификата участник может подать заявку на кредит. В "Атамекене" пояснили, что сертификаты позволяют получить микрокредит по сниженной ставке 6%. Основной целью курса является составление бизнес-плана участнику, обучение и сопровождение опытным бизнес-тренером в течение 12 месяцев. Сейчас идет набор участников на последний ноябрьский поток данного курса в этом году.

Делясь личным опытом, Гаухар Танашева рассказала, что вместе с супругом воспитывает восемь детей, из которых пятеро - приемные. Один из детей - с ограниченными возможностями. Гаухар, врач-кардиолог по специальности, ранее работала на кафедре в Институте кардиологии и в иностранных фармкомпаниях. Но однажды она решилась оставить стабильную работу, чтобы при поддержке супруга начать собственный бизнес.

Были тяжелые годы становления. Пережив их, я поняла, что самостоятельное дело дает многодетной матери возможность больше времени уделять своим детям, строить рабочие планы с учетом семейных потребностей. И для меня это стало самым важным плюсом", - рассказала бизнесвумен.

За несколько лет семья перебралась со съемной квартиры сначала в собственную однокомнатную, приобретенную по ипотеке, затем - в трехкомнатную, а позднее в четырехкомнатную.

Мы ни от кого не ждали помощи, сами трудились и старались помогать всем, кому могли", - подчеркивает женщина.

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