Мобильные группы по защите прав бизнеса работают в Алматы

Алматы. 22 сентября. Kazakhstan Today - В ходе онлайн-брифинга на площадке региональной службы коммуникаций директор палаты предпринимателей Алматы Нариман Абильшаиков рассказал, какие меры по защите прав субъектов малого и среднего бизнеса реализуются в мегаполисе, передает Kazakhstan Today.

Глава государства в ежегодном послании подчеркнул, что любое незаконное вмешательство госструктур в предпринимательскую деятельность, воспрепятствование работе бизнесменов должно восприниматься как тягчайшее преступление против государства. Так, в городе созданы мобильные группы, которые будут отстаивать интересы алматинских бизнесменов.

В данном направлении следует отметить совместную работу городской прокуратуры и палаты предпринимателей Алматы. Так, для оперативной защиты прав и законных интересов бизнеса в каждом районе города созданы специальные мобильные группы с участием представителей надзорного органа и "Атамекен". По результатам работы мобильных групп в прошлом году было отменено две незаконные проверки МСБ", - сообщил Абильшаиков.

В случае возникновения дополнительных вопросов просьба обращаться по номеру единого контакт-центра НПП РК "Атамекен" 1432 (звонок бесплатный), или в прокуратуру города Алматы по единому номеру +7 701 775 55 00, проинформировали в пресс-службе акима Алматы.

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