Молочная продукция подорожала на 28% в Казахстане

Астана. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам октября текущего года цены на молочные продукты в Казахстане увеличились на 28,2% за год.

Питьевое молоко подорожало на 28,3%, консервированное - на 39,2%, кисломолочные продукты - на 29,2%. Среди кисломолочных продуктов йогурт вырос в цене на 36,5%, кефир - на 19,7%, сметана - на 33,6%, творог - на 14,8%, твердый сыр - на 31,4%, информирует energyprom.kz

В региональном разрезе рост цен на молочные продукты питания сильнее всего ощутили жители Мангистауской области: плюс 42,2% за год. В тройке антилидеров также оказались Карагандинская область (плюс 31,6%) и Шымкент (плюс 31,3%).

Производство молочных продуктов по итогам января-октября текущего года достигло 396 млрд тенге - на 15,8% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее.

В натуральном выражении выпуск обработанного жидкого молока и сливок сократился на 6,2%, до 472,5 тысячи тонн, сливочного масла и спредов - на 9%, до 20,9 тысячи тонн, молочных пастообразных спредов - на 26,6%, до 4,7 тысячи тонн, сыра и творога - на 2,5%, до 30,5 тысячи тонн, сгущенных молока и сливок - на 5,5%, до 7 тысяч тонн, йогурта - на 3%, до 191,7 тысячи тонн, шубата - на 37,5%, до 2,4 тысячи тонн", - говорится в обзоре.

Производство молока в твердой форме увеличилось на 16,3% за год, до 6,8 тысячи тонн, кумыса - на 6,7%, до 1,3 тысячи тонн.

По итогам января-августа текущего года местные компании обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на обработанное жидкое молоко и сливки на 96%. За этот период в РК произвели 373,4 тысячи тонн продукции, импортировали - 15,6 тысячи тонн. На экспорт отправили 10,1 тысячи тонн продукции, оставшиеся 378,8 тысячи тонн реализовали на внутреннем рынке.

Обеспеченность сливочным маслом составила 75,1% против 85,1% годом ранее. С начала года производство сократилось на 10,7%, до 16,3 тысячи тонн. В то же время импорт увеличился на 69,1%, до 5,4 тысячи тонн. Реализация на внутреннем рынке составила 19,6 тысячи тонн масла - на 9,8% больше, чем годом ранее.

Рынок сыра и творога местные компании перекрыли на 53,2% против 55% годом ранее. Доля импорта, соответственно, составила 46,8%. В страну завезли 21,5 тысячи тонн продуктов, годовой рост - на 7%. На внутреннем рынке реализовали 44,1 тысячи тонн - на 4,5% больше, чем годом ранее.



