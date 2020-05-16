Moody's не будет пересматривать рейтинг Казахстана

Нур-Султан. 15 мая. Kazakhstan Today - В результате анализа и проведенных переговоров с вовлеченными государственными органами агентство Moody's выразило мнение, что для пересмотра рейтинга Казахстана в настоящее время оснований нет, передает Kazakhstan Today.

По мнению рейтингового агентства, перспектива дальнейших экономических реформ в сочетании с эффективным управлением фискальными резервами создают предпосылки к укреплению кредитоспособности Казахстана и могут соответствовать более высокому рейтингу страны, несмотря на краткосрочное, но временное колебание в связи с пандемией коронавируса", - сообщили в пресс-службе Министерства национальной экономики Казахстана.

По информации ведомства, в качестве ключевых факторов высокой кредитоспособности агентство Moody's приводит низкий уровень государственного долга и значительный объем фискальных резервов, достаточный для смягчения внешних шоков. Мнение агентства также подкреплено сохраняющимися перспективами роста экономики, повышенной гибкостью и оперативностью реагирования для поддержания экономической устойчивости.

По оценке Moody's, текущий кредитный рейтинг Республики Казахстан "Baa3", прогноз "Позитивный".

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