Moody's подтвердило кредитный рейтинг Фонда "Даму" на уровне "Baa3/Prime-3"

Алматы. 13 марта. Kazakhstan Today - Moody's Investors Service подтвердило кредитный рейтинг Фонда "Даму" на уровне "Baa3/Prime-3" со "Стабильным" прогнозом, передает Kazakhstan Today.

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинги АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" (дочерняя компания АО "НУХ "Байтерек") в национальной и иностранной валюте на уровне "Baa3/Prime-3", рейтинги по национальной шкале - на уровне "Aa1.kz". Прогноз по эмитенту также остается "Стабильным", - сообщила пресс-служба Фонда.

По информации "Даму", эксперты Moody's отметили роль Фонда в решении задач государства в качестве основного инструмента предоставления финансовой помощи предприятиям малого и среднего бизнеса и связь с правительством Казахстана, через материнский Холдинг "Байтерек", который оказывает достаточно высокую рентабельность.

Фонд "Даму" служит оператором распределения правительственных и сторонних ресурсов в банки второго уровня и микрокредитные организации на развитие предпринимательства. Имеющийся статус Фонда обеспечивает свою деловую нишу для развития предпринимательства в Казахстане и защищает ее от конкуренции.

Фонд "Даму" - национальный институт развития, 100% акций которого принадлежат АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек". Миссия Фонда "Даму" - содействие качественному развитию МСБ, а также микрофинансовых организаций Казахстана в роли интегратора и оператора предоставления финансовых, консалтинговых услуг.

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