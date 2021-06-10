Moody's присвоило Jusan Bank рейтинги на уровне B1 с прогнозом "Стабильный"

НУР-СУЛТАН. 9 ИЮНЯ - Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service присвоило АО "First Heartland Jusan Bank" (Jusan Bank) долгосрочные рейтинги по депозитам в национальной и иностранной валюте на уровне B1. Прогноз по рейтингам "Стабильный", передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Moody's отмечает, что рейтинги отражают очень высокий уровень ликвидных активов и сильную базу капитала банка. Так, запас ликвидных активов составляет около 60% от совокупных консолидированных активов, а отношение капитала к активам, взвешенным с учетом риска, составляет около 29%, что почти в 4 раза превышает регуляторный минимум. Рейтинги также отражают значительный размер Jusan Bank в банковском секторе Казахстана с долей рынка около 9% по активам по состоянию на 1 апреля 2021 года с учетом присоединения АТФБанка.

На сегодняшний день пруденциальные нормативы Jusan Bank значительно превышают установленные регулятором минимальные требования и имеют большой запас устойчивости. Согласно данным Национального банка РК, по состоянию на 1 мая текущего года коэффициент достаточности капитала (k1) в Jusan Bank составил 31,5% - с превышением установленного норматива более чем в 4 раза, а показатель текущей ликвидности (k4) превысил установленный норматив более чем в 13 раз и составил 399,8%.

По мнению аналитиков Moody's, прогноз "Стабильный" по рейтингу отражает сильные показатели кредитоспособности Jusan Bank, ввиду наличия большой ликвидности и высокой достаточности капитала в течение следующих 12-18 месяцев, сообщает пресс-служба Jusan Bank и АТФБанка

При составлении рейтинга мнение агентства было основано на комплексной оценке основных текущих показателей деятельности Jusan Bank, а также учитывало текущие события по присоединению АТФБанка, в результате которого ожидается, что уже до конца текущего года Jusan Bank войдет в тройку крупнейших банков Казахстана по активам.

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